柯文哲自購第3劑疫苗有望！　3大管道首曝光

▲北市府考慮舉債80億洽購第三劑疫苗對付Delta變異株，如今疑似有譜。（北市防疫指揮中心提供）

圖文／鏡週刊

雖然本土疫情趨緩，國外卻有不少地區飽受印度變種病毒Delta摧殘，新冠肺炎確診者持續飆升，日前台北市長柯文哲表示，北市府考慮舉債80億洽購第三劑疫苗對付Delta變異株，如今疑似有譜。今（22日）傳出柯陣營將循著三方管道下手，包含副市長蔡炳坤牽線一家中部大醫院採購、透過民眾黨前中央委員周鐘麒購買美國大廠疫苗、北市衛生局透過國內具規模的藥廠購買。

民間單位採購疫苗好消息持續產出，繼台積電、鴻海與永齡基金會成功簽約上海復星，共取得1,000萬劑BNT疫苗提供國人使用，昨（21日）上午慈濟基金會也對外宣布洽購成功，已與上海復星簽約，將再提供500萬劑BNT給政府自由運用。

有鑑於此，台北市長柯文哲考慮舉債購買第三劑疫苗對付Delta病毒，內部曾討論多次，副市長黃珊珊及蔡炳坤皆表示贊同，認為台北身為首都，應要先有態度。

外傳柯文哲將透過三方管道下手，包含副市長蔡炳坤牽線一家中部大醫院採購、透過民眾黨前中央委員周鐘麒購買美國大廠疫苗、北市衛生局透過國內具規模的藥廠購買等⋯⋯但尚未定案，仍在討論中。

對此，副市長蔡炳坤並未否認，他說目前台北市政府內部仍有諸多討論，若有正式消息會再對外公開宣布。



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