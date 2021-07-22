台灣「死守邊境是唯一活路」　醫3數字揭Delta毀滅性打擊

記者黃翊婷／綜合報導

台灣一劑疫苗覆蓋率已突破23％，加上近日新增個案減少，讓不少民眾相當期待7月26日三級警戒降級。不過，對於台灣未來的防疫策略，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，近3天境外移入病例為6、6、9例，代表國外疫情重燃，台灣未來的防疫關鍵「死守邊境是唯一活路」，若在兩劑疫苗覆蓋率提高以前讓Delta病毒入侵社區，恐怕會對國民健康、社會經濟造成毀滅性打擊。

▲未來防疫的決勝關鍵是邊境防守。（圖／記者彭懷玉攝）

謝宗學21日在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》PO文中提到，從7月19日至21日，全台新增本土病例為15、18、16例，境外移入病例分別為6、6、9例，可見即使稍微鬆綁警戒規範，國內疫情也沒有回升，但值得注意的是，境外移入病例增加了，這代表國外疫情重燃回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考量到英國6月起受到Delta變異株入侵，7月19日完全解封後，病例數高峰攀升至接近年初的高點，死亡人數卻沒有相應上升。謝宗學認為，由此可以看出高疫苗覆蓋率對重症的保護效果有多驚人，不過，他最擔心的不是英國完全解封後的疫情，而是在大規模傳播下，病毒是否會再出現新的突變。

▲謝宗學認為，台灣疫苗覆蓋率雖然迅速提升，但還不到可以對抗Delta變異株的程度。（圖／記者湯興漢攝）

國內的部分，謝宗學提到，台灣一劑疫苗覆蓋率已突破23％，但還不足以對抗Delta變異株，未來疫情的決勝關鍵不是看國內的控制程度，而在於邊境防守，「若在兩劑疫苗覆蓋率尚未拉高前讓Delta病毒入侵社區，將對國民健康、社會經濟造成毀滅性的打擊，死守邊境是唯一的活路。」

最後，對於近期掀起各界熱議的國產高端疫苗通過緊急授權一事，謝宗學表示，希望政府能公布更詳細的資訊，例如免疫橋接整體的研究設計、實驗血清樣本數目、中和抗體測量方法、和審查委員的正反意見等等，畢竟對於科學只能遵循嚴謹的原則，只有完全透明、經過公開審視，才能獲得最終信任。