726有望降級！　政院擬鬆綁措施曝

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情已近降二級標準，行政院蘇貞昌先前已指派祕書長李孟諺協助盤整降級準備。除了台鐵擬恢復可持電子票證搭乘對號車外，安親班、幼兒園與補習班、美容護膚SPA也都有望重新開放。

▲長者疫苗施打率普及，安親班、幼兒園與補習班有望重新開放。（圖／記者李毓康攝，下同）

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行政院長蘇貞昌19日召開擴大防疫會議，會中陳時中表示，三級警戒防疫措施自7月13日適度鬆綁後，國人大都能配合相關指引規範，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，我邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。

根據《自由時報》報導，行政院盤點各部會鬆綁管制的提案中，包含考慮開放安親班、幼兒園與補習班以及美容護膚SPA，但八大行業仍傾向不開放；行政院高層透露，若真的降為二級，管制也會比原先的二級警戒更嚴格，而原本擔心開放安親班、幼兒園等場所，若小孩染疫，可能會傳染給家中長輩，但現在長者疫苗施打率已普及，這個變數被排除，開放的可能性就增加了。

▲各縣市餐飲業仍維持「禁止內用，只能外帶」。

至於是否開放餐飲內用，中央今日（22日）會與各縣市進行討論、統整。考量到先前微解封時，指揮中心有條件開放內用，包含採取梅花座、設置隔板以及人流管制，若7月26日降級，可能會維持相同的條件開放餐飲內用，不過，詳細的指引仍有待指揮中心統一公布。

▲台鐵擬恢復讓旅客持電子票證搭乘對號車。

交通的部分，考量到疫情趨緩後旅客會增加，台鐵擬恢復讓旅客持電子票證搭乘莒光、自強等對號列車，藉此舒緩尖峰時段區間車的短途旅客人流，但維持不開放販售自強號站票。

高鐵現階段則還是維持全車對號座措施，停售自由座車票。後續是否會進一步開放，高鐵公司會再另行公告。