7月電價凍漲措施來了！行政院最快今定案　726降級鬆綁方向曝

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級警戒有望在7月26日以後降級，行政院今日（22日）除了與各縣市研議防疫政策鬆綁措施之外，也會討論7月夏季電價是否比照6月凍漲，並排除一定度數以上的用電大戶（不含公益機構如庇護工廠、長照機構），讓其餘住宅用戶都能獲得7月電價減免。

▲6月夏季電價凍漲有1000萬戶受惠。（圖／記者林敬旻攝）

行政院先前拍板6月不實施夏季電價，考量到7月因為三級警戒延長至26日，很多人還是在家辦公，用電較多，行政院長蘇貞昌20日曾鬆口「會在合理範圍內給予考慮」。據了解，行政院今日（22日）除了與各縣市研議防疫政策鬆綁措施之外，也會討論決定7月電價凍漲一事。

至於具體會有那些措施，經濟部曾表示，6月夏季電價凍漲，約有1000萬用戶受惠，7月住宅用戶是否也不實施夏季電價，經濟部與台電進行整體評估後，初步規畫以一定用電度數以上視為大戶，再排除其中的公益機構如庇護工廠、長照機構等，用電大戶仍舊適用夏季電價，其餘住宅用戶則能獲得電價減免。不過，詳細的政策措施，仍有待行政院定案之後對外公布。

▲陳時中認為降級是很有可能的。（圖／指揮中心提供）

另外，關於7月26日以後三級警戒是否降級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，相關規定這兩天會清楚跟大家做一個報告，當然如果從三級降到二級，室內5人、室外10人的規定會放寬，如果沒有降級，就不會放寬。

陳時中也強調，會進一步跟地方政府討論鬆綁措施，但7月26日沒有要解封，只是警戒降級，在這幾天疫情控制的情況下，降級是很有可能。