失業男不堪長照壓力跳河輕生　警民聯手搶救保住一命

▲失意男子酒後投河，警民協力救援阻止憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名陳姓男子因失業返回南投草屯老家，不堪必須照顧高齡阿嬤的經濟負擔，日前藉酒澆愁後，趁著三分醉意先割腕，再跑到烏溪附近的排水圳一躍而下，所幸被民眾及時發現報案，警方趕抵現場與民眾合力將男子救上岸，避免又一起長照悲歌發生。

草屯警分局指出，豐城派出所長俞冠丞、警員李振豪15日下午執行巡邏勤務時，接獲通報稱在草屯鎮北勢里北投新圳排水線有一男子落水，意識模糊；俞、李2員馳赴現場，並與現場民眾共同救援，以投放救生圈及救生衣方式，成功將該名男子拉上岸。

▲失意男子酒後投河，警民協力救援阻止憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警進一步關懷瞭解後，得知輕生男子姓陳、年約30歲，原在其他縣市從事工程業，近期因失業被迫返回草屯老家，但家中還有高齡祖母需要照護，經濟壓力不減反增，一時想不開就在家中飲酒後試圖割腕，並出門至溪底水圳旁投河輕生。

警方指出，陳男在員警安撫下情緒終趨穩定，隨後由家屬陪同就醫，家屬對於草屯警分局即時協助挽回一條寶貴生命，十分感激；草屯分局長康健浚呼籲，遇有情緒困擾可尋求專業醫師、心理諮商師協助或撥打「1925」專線，有問題一定要向親友、他人或專業人員求助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



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