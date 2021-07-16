疫情求生／12年旅遊人轉開長照機構！家人泛淚：謝謝你們來幫忙

▲小絜熱愛旅遊，過去曾到多國遊覽，卻因疫情關係，從旅遊人轉職長照機構。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／採訪報導

國境封閉至今已一年四個月，旅行業八成人力是從事海外旅遊相關，在業務歸零的窘境下，不少人轉作外送平台求生存。然而，熱愛出國的女孩卻看準高齡化社會，華麗轉身開設「長照機構」，截然不同的工作內容，在疫情期間能幫助到失能者，在聽到家人脫口而出「真的很謝謝你們來幫忙」時，讓她確信她的選擇是對的。

原本從事旅行社同業業務的小絜，已在旅行產業打滾12年，不料，去年3月起面臨嚴重巨變「國境封閉」，公司轉型電商產業，工作內容也從原本銷售「國外旅行產品」變成「賣生活商品」，送貨、賣商品滿檔的業績壓力，讓她開始思索不同的職涯方向。

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▲看到不少「長久臥病在床的病友，因為家屬壓力大、照顧到無奈，受不了而殺死親人和自殺的消息」讓她深刻體會長照產業的重要。（示意圖／記者周宸亘攝）

「也是有點誤打誤撞！」恰巧弟弟的朋友捎來個機會，是長照相關產業，一直以來都從事旅遊業的她，雖然完全沒經驗，基於能幫助到更多行動不方便、年邁的民眾，決定從頭開始學習，從去年8月開始上課，並且邊看邊做，接著，跑營建署、營業登記證、租辦公室等流程，一步步將煩瑣行政事項一一解決，終於在今年一月開設小型長照機構。

看到不少「長久臥病在床的病友，因為家屬壓力大、照顧到無奈，受不了而殺死親人和自殺的消息」讓她深刻體會長照產業的重要。小絜說，因疫情持續，家人為了安全，通常不希望外人來家裡，長照產業被按下暫停鍵，但他們還是非常需要幫助。

▲小絜過去到土耳其卡帕多奇亞旅遊的照片。（圖／讀者提供）

小絜說，目前案子多以照顧養老院長者居多，「有些嚴重到全癱」，當家人看到居服員來訪時，從他們眼眶泛淚，看出他們心中如釋重負的感覺，他們由衷說「真的很謝謝你們來幫忙」，而此時我才確信自己做的事情多有意義。

「目前是我和弟妹兩人從事長照機構，疫情一開始，父母很擔心會染疫、婆婆也擔心我帶病菌回來會傳染給小孩，不過，此時每一步都很重要，要做好消毒，口罩、護目鏡，一回家就換衣服、洗澡，是她服務完的標準流程。」小絜說。

▲即使疫情和緩，旅行業的生態也改變了，在網路時代興起後，未來是屬於自由行市場，旅客直接從線上下單，人力不再那麼重要。（圖／讀者提供）



談到未來是否會回原本的旅行業？小絜感嘆說道，即使疫情和緩，旅行業的生態也改變了，在網路時代興起後，未來是屬於自由行市場，旅客直接從線上下單，人力不再那麼重要，所以目前就以現在工作為主。充滿旅遊魂的她，過去平均一年出國五、六次，在國境封鎖長達一年四個月，直呼「真的悶壞了！」雖然不會再回到原本的旅行社，不過，等疫情解封後，期待可以以旅人身份再次出國。

隨著人口老化、少子化社會趨勢，台灣是目前全世界人口老化最快速的國家，據經建會預估，2060年全台每100個年輕人就必須照顧97名老幼人口，而疫情之下，旅行產業被迫按下暫停鍵，也有人選擇轉職相關產業。