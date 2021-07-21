南投軍功橋1男跨坐護欄欲輕生　警及時拉回強制送醫

▲男子（右）欲跳橋輕生，南投分局員警及時救援化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名男子在大白天前往南投市軍功橋上徘徊，一度跨坐橋邊護欄，企圖跳下輕生；警方獲報後派出4名員警到場安撫，趁他不注意時迅速上前將他拉回橋面，隨後因其情緒不穩，經與家屬討論後將他強制送醫治療，成功化解一場橋頭驚魂並保住寶貴生命。

南投警分局指出，這名男子昨天下午突然出現在軍功橋橋面上，並在橋邊徘徊、疑似有輕生念頭，引起民眾注意後報案；南投派出所警員吳家鴻、柯亭君、曾柏瑋及洪禾倪獲報後立即趕赴現場，發現該男子雙腿已跨坐在橋邊護欄上，準備往橋下跳，險象環生。

▲▼男子欲跳橋輕生，南投分局員警及時救援化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警唯恐動作太大、刺激男子做出不理性行為，先緩步靠近並加以安撫，直到雙方距離適當後，警員吳家鴻及曾柏瑋箭步上前，一把將男子拉回橋面並控制其行動，隨後將男子帶離至安全處所並詢問其年籍等資料，但是男子對警方的詢問及關心都不回應，員警只好以警用系統查詢出男子身分，通知家屬到場協助。

警方表示，期間男子情緒非常不穩定，數次突然往馬路中間狂奔，所幸都被及時攔阻，家屬到場後了解男子的精神狀況有異，與警方討論後先將男子強制送醫治療，以免再發生危險，也對警方表達衷心感謝；警方呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，透過守門123步驟─1問2應3轉介，您我都可以成為自殺防治守門人。

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