北市災變中心今晚二級開設　彭振聲：烟花「胖胖又慢慢」要特別警覺

▲烟花颱風路徑。（圖／中央氣象局）

記者蘇晏男／台北報導

中度颱風烟花來襲，北市災害防救辦公室21日表示，由於中央氣象局預計會在今晚發布烟花颱風海上警報，市長柯文哲已下令，一旦發布海警，北市災害應變中心就連夜提升為二級開設，相關局處立即進駐應變。

此外，台北市副市長彭振聲21日傍晚主持烟花颱風整備視訊會議，他舉近日歐洲洪災、河南大水案例，提醒北市府各單位絕對不能掉以輕心，即便目前烟花颱風路徑北移，但以他當過高雄市下水道工程處長經驗，對這種胖胖又慢慢的颱風要特別提高警覺，所有的整備工作都要到位，隨時應變。

彭振聲點名主要防災局處，包括工務局要通知所有開口合約廠商備好機具，隨時到位；環保局抓緊時間完成溝渠清淤，並全力協助工務局加速災後復原的進度；都發局主管的社宅部分要通知承商加強巡檢；民政局所轄12區公所要提醒轄內大樓積淹水者要先預置防水閘門。

台北市災害防救辦公室說明，烟花颱風今日下午2時最新動態是在台北東方620公里海面上，以時速11公里往西行進，7級風暴風半徑180公里，預估22會接近中颱上限，屆時7級風暴風半徑為220公里。

目前不管官方預報或數值模式慢慢趨於一致，也就是烟花颱風可能會從距台灣東北邊的近海通過，但仍不排除有靠近台灣本島可能。目前影響北市最顯著的時間為22至24日，其中23日風雨最大，降雨熱區預估會在陽明山的北側或西北側。

彭振聲在聽取各局處整備作為後，指出目前各局處整備工作都已完成，機具也可以隨時到位，但目前有一部分市府同仁仍在居家辦公，要請各局處務必掌握，確保同仁的通聯，有狀況隨時到班支援，一切以救災為優先。