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老公搭上「淹水地鐵」後失蹤！她跑遍醫院「快24小時還找不到人」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南20日降下災難級暴雨，大水灌入鄭州地鐵5號線，導致數百人受困，12人遇難身亡。一名女子21日發出尋人啟事，表示自己的老公昨晚搭乘5號線地鐵失聯至今，她非常擔心，希望大家能協助尋找。

女子指出，她的老公名叫沙濤，身高181公分，體重約73公斤，失聯前穿著白色T恤、黑色短褲、黑色涼鞋，「他昨天下班之後搭5號線回家，大約下午6點，途經海灘寺及沙口路站時，發了訊息跟我說車廂進水了情況不太對，要我幫忙報警。」

▼ 地鐵車廂內積水不斷升高，身高較矮的只剩下頭頸還在水面上。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 河南地鐵。（圖／翻攝自推特）

女子提到，但她幫忙報警之後，就再也聯繫不上老公，「我聽說5號線被救出來的人被送到醫院了，今天早上出門找了好幾家醫院，但都沒有找到人，現在留在家裡照顧小孩，親戚跟朋友還在外面幫忙找。」

女子還說，目前已有上百個電話聯繫她詢問情況，希望能有更多人幫忙擴散消息，「有沒有見到他的，或者在醫院的朋友有沒有看到他受傷送醫的麻煩和我聯繫，我和孩子在等他回家。」

根據大陸官方通報，截至21日凌晨03時10分，地鐵隧道內被困人員已全部轉移至安全地帶，事件共疏散群眾500多人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷送醫。

▼大水淹沒市區，景象相當駭人。（圖／翻攝微博）

▲▼河南暴雨「氣象局長被沖走」　官網資訊超過10小時無人更新。（圖／翻攝微博）

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