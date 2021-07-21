地鐵淹水倖存者：剩頭露出水面　空氣不夠吸「有人昏迷沉入水中」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南地鐵5號線20日因暴雨嚴重淹水停駛，許多乘客都被困在積水的車廂中，至少有12人遇難身亡。成功脫困的一名女子21日接受陸媒訪問，她表示，那是她有生以來最接近死亡的一次，「我們站到座椅上頭才能露出水面，而且因為氧氣稀薄，有的人暈了過去，幸好大家都互相幫忙，扶住身邊暈倒的人，不讓人沉入水中，撐到救援抵達。」

根據《大河報》報導，脫困的李女士提到，因為暴雨的關係，公司下午4點就宣布可以下班，她下樓以後發現，門口積水已經到了膝蓋，「我猶豫了一下沒敢過去，等了一個多小時，擔心再不走就要留宿公司，所以就淌著到大腿的水過去了。」

由於路面積水太深，李女士後來決定搭地鐵回家，沒想到才坐了一站，列車就卡在了隧道裡，並且開始有水滲入車廂。

李女士指出，列車停下來之後，駕駛讓乘客都往車頭走，並打開駕駛門，疏散乘客到隧道的人行道上，但是隧道裡面的水也越積越高，只好又趕快退回車廂，「全部人回到車上後，車廂裡面的水已經淹到了我的腰部。」

但惡夢還沒結束，隧道裡面的水位持續上升，滲入車廂的水也越來越多，大家只能站到座椅上面，才勉強將頭露出水面，「我真的害怕了，最恐怖的不是水，而是車廂裡面的空氣越來越少，很多人都出現呼吸困難的症狀。」

隨著車廂內的氧氣逐漸稀薄，很多人都陷入恐慌，紛紛用手機拍攝現場畫面向外求救，但也有人互相安慰，幫忙扶住身邊缺氧暈倒的人，不讓暈倒的人沉入水中。

李女士表示，大概8點10分左右，車頂傳來了腳步聲，終於有人來了，「我聽到他們在砸車廂玻璃，玻璃砸開之後，所有人突然都能呼吸了，救援隊也陸續趕到現場。」

李女士指出，救援隊趕到後，大家開始互相安慰，並且喊著先讓暈倒的人先走，每個人都在幫忙扶自己身邊暈倒的人，男生也都讓女生先走，就算是情侶也放開了彼此的手，讓女生先走。

李女士提到，當時很多救援人員都泡在水里接應市民撤離，也有一些男生自發加入救援隊伍。

根據官方數據，截至7月21日03時10分，地鐵隧道內被困人員已全部轉移至安全地帶。此次事件共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡，5人受傷送醫。