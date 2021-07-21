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蘇貞昌宣示擴大掃黑　幫派犯罪相關刀械應納公告查禁範圍

▲▼蘇貞昌出席刑事局掃黑緝毒記者會。（圖／政院提供）

▲蘇貞昌出席刑事局掃黑緝毒記者會。（圖／行政院提供，下同）

記者呂晏慈／台北報導

向黑道宣戰！行政院長蘇貞昌21日出席內政部警政署刑事警察局掃黑緝毒記者會時直言，黑道始終在社會的黑暗面，毒品通路更是對治安造成極大破壞，相關刀械被黑道幫派拿來作為犯罪工具，危害治安，內政部應隨時檢討是否列入公告查禁範圍。

蘇貞昌今天檢視掃黑緝毒成果，他表示，疫情期間，警察同仁仍鍥而不捨查緝毒品、黑道，持續破獲各種毒品持有、製毒原料、器具、販售，並且將相關毒品先驅原料列管，避免毒品流入市面，保護許多青年學子與家庭，功勞很大。相關刀械被黑道幫派拿來作為犯罪工具，危害治安，請內政部隨時檢討是否列入公告查禁範圍，以保護人民安全，也更有利警察同仁查緝。

此外，蘇貞昌也親自視察司法警察機關緝獲毒品製造工廠的成品、半成品、原料及工廠設備等，聽取檢肅幫派犯罪組織過程報告，同時視察掃黑所查扣的贓證物。

針對毒品議題，蘇貞昌說，黑道始終在社會的黑暗面，而毒品通路更是對治安造成極大破壞，請第一線人員加速偵辦，務必破獲犯罪並斬草除根，保護治安及社會安定，對於第一線辛苦有功的同仁，請內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥及高檢署檢察長邢泰釗快賞快罰，優予獎勵，以肯定大家的辛勞，也讓同仁更有效運作。

蘇貞昌也說，他特別代表政府向國人同胞報告，向相關同仁表示肯定及感謝，請大家繼續加油，國人最期待的「安居樂業」，必須靠警察同仁鍥而不捨，請持續努力，維護國家安全與安定。

▲▼蘇貞昌出席刑事局掃黑緝毒記者會。（圖／政院提供）

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