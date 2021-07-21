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奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

記者陳家祥／台北報導

東奧「選手經濟艙、官員商務艙」的爭議吵不完，名嘴溫朗東在臉書發文，稱接獲爆料，其中一名坐在商務艙的總領隊蔡辰威，竟在臉書嗆說，「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要4年被同樣的罵一次」。對此，政院表示，「這階段大家應該集眾人之力，給選手最大支持」。

「體育國手不是你們這些體壇大老的禁臠！」溫朗東在臉書表示，剛收到網友爆料，中華奧會的「體壇大老」跟一群資深體育記者，竟以嘲笑民眾跟選手為樂。

在這則超過兩百人按讚的限友動態中，這群人先是嘲笑台灣人都是「一日賽迷」，還嘲諷教育部體育署說：不如找一台747，全部改商務艙，機身一邊漆華航一邊漆長榮。

▲▼運動員反對東奧正名公投,周天成,林怡君, 楊俊瀚,鄭兆村,許淑淨,林敬能,李孟恩,田家榛,蔡辰威。奧運人協會杜台新（圖／記者張一中攝）

▲蔡辰威出席運動員反東奧公投正名活動。（圖／ETToday資料照，下同）

溫朗東說，最離譜的是這次搭乘商務艙的總領隊蔡辰威（前中華奧會主席，帳號：Thomas Tsai），過去阻擋體育改革，2016年台灣撐竿跳選手葉耀文，因為田徑協會「沒準備竿子」被迫棄權，當年的中華田徑協會理事長就是他。

蔡辰威面對商務艙的質疑，竟然還對選手喊話：「讓他們自己走，走丟了，確診的活該，不要4年被同樣的罵一次！」遇到問題，不檢討，竟然還詛咒選手確診去死？這是甚麼樣的惡質心態？這是總領隊應該有的態度？

▲田協理事長蔡辰威。（圖／記者魏立信攝）

溫朗東說，還有人嘲笑體育署是「一堆笨蛋」。對，體育署是有點笨，沒有管好你們這群匪類。體育署去年3/12就發公文給中華奧會，要求讓教練跟選手坐商務艙；4/7再發文確認一次，竟然還是被你們這些傢伙唬弄過去。

「體育署是不夠聰明，但你們這些佔據體壇的大老們，既無恥又邪惡。」溫朗東表示，國家資源培養國手，是要推廣體育風氣，凝聚台灣向心力。選手是台灣的希望，不是你們這些人砧板上的肉。你們存在的意義是協助這些選手，而不是運用權勢高高在上的嘲弄他們、剝削他們，「詛咒選手確診去死，已經遠遠超出台灣人良善的底線。我們不會對選手受到的侮辱袖手旁觀」。

▲▼溫朗東21日批評蔡辰威行徑。（圖／翻攝自Facebook／溫朗東）

▲溫朗東21日批評蔡辰威行徑。（圖／翻攝自Facebook／溫朗東）

對此，行政院發言人羅秉成表示，現在在東奧的選手都在積極備戰中，這些選手在前線要爭取好的成績都非常辛苦，不管他們的起居、飲食，政府很大的責任是一定要做很好的照顧。

羅秉成說，中間或許有不同看法或批評，不希望影響到選手的士氣，「這階段大家應該集眾人之力，給選手最大支持，讓他們為國爭光也為自己爭光」。

▼行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

▲▼行政院會會後記者會，發言人羅秉成、衛生福利部次長薛瑞元、教育部次長林騰蛟。（圖／行政院提供）

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