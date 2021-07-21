批蘇貞昌跳票不勝枚舉　王鴻薇：還要出多大包才會下台？

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

東奧國手搭乘經濟艙出征引起熱烈討論，台北市議員王鴻薇指出，行政院長蘇貞昌出包、跳票的紀錄不勝枚舉，這次的經濟艙風暴已經算小了，「到底還要出多大的包，才能夠看到他辭職下台？」

王鴻薇21日在臉書發文指出，蘇貞昌上任行政院長以來頻頻出包。從3+11導致本土新冠疫情大爆發、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，三級警戒期間在villa開趴被抓包，「而現在又因為國手的一則社群動態，曝露了奧運國手搭經濟艙、官員搭商務艙。」

日前交通部公布太魯閣號出軌意外行政調查報告，對此，王鴻薇指出，4月台鐵太魯閣號的嚴重事故，造成49位民眾失去性命，200多位民眾輕重傷，「不過，對蘇內閣來說，這些好像都不算什麼，人命只不過就是統計數字。」

王鴻薇指出，每次蘇內閣出包，似乎都與蘇貞昌無關，就算道歉，也不忘把責任推給下屬，自己撇得一乾二淨，這次說他跟蔡英文不可能看到選手的座位表，難道是忘了選手出國參賽搭商務艙，是蔡英文本人親口的承諾？「無論如何，部會首長道歉一輪、下台一輪，就是輪不到蘇貞昌本人負責。」

王鴻薇表示，蘇貞昌出包、跳票的紀錄不勝枚舉，這次的經濟艙風暴，說實話跟之前的事情比起來都算小了，但人民的憤怒已經壓制不住，大家對這個滿口謊言的閣揆，忍耐已經到了極限。「蘇貞昌，這個騙神明騙人民的大官，到底要死賴著官位多久？到底還要出多大的包，台灣人還要失去多少同胞的性命，才能夠看到他辭職下台？」