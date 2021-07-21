快訊／行政院：永齡、台積電經驗讓慈濟1個月內買到500萬劑BNT

▲輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台積電、永齡基金會日前洽購BNT疫苗，順利取得1000萬劑，預計9月底到貨；而慈濟基金會在21日也傳出好消息，已與上海復星實業成功簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約。對此，行政院表示，慈濟基金會能在1個月內完成捐贈契約的簽署程序，是因汲取前案的經驗做法。

慈濟基金會在今天早上8點左右備妥相關契約法律文件，遞送受捐贈單位疾管署審核。疾管署同仁馬上進行相關行政作業，在今天早上10點10分，由周志浩署長完成契約捐贈手續。

特別感謝上人跟慈濟基金會的義行善舉，同時感謝疾管署同仁還有義務律師的辛勤付出，終於在公私協力合作下，順利達成階段性的重大進展。慈濟專案是依循台積電、永齡捐贈案的模式比照辦理，關於捐贈原則、契約架構、條件，兩個專案都一致相同。

三個單位各捐贈500萬劑疫苗，共計1500萬劑BNT疫苗，將統一由疾管署併案向食藥署申請EUA專案輸入許可，同時也會把12到18歲列入使用範圍。

另外，也協調3捐贈單位，總共1500萬劑疫苗會一併排入製程、整體規劃，日後每一批疫苗的數量，由三捐贈單位平均分配、同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成說，慈濟基金會在上個月遞件申請，經過審慎評估，政府在7月1日，政府成立慈濟專案，且為加速進行，在9日就由疾管署先行簽署辦理採購作業所需要的法律文件前置作業，差不多十多天左右，這幾天能加速進行，因為汲取前案的經驗做法，才能在1個月內完成本專案捐贈契約的簽署程序。