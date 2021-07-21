「我一個人當看門狗不如全民督工」　管碧玲：有監督就會有大進度

▲林明溱、管碧玲。（合成圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委管碧玲日前質疑，南投縣疫苗覆蓋率偏低，卻遭南投縣長林明溱痛批是「民進黨養的一條狗」。對此，管碧玲21日表示，有監督就會有大進度，與其自己一個人當看門狗，不如「打疫苗，全民督工」。

管碧玲19日在臉書指出，自己關心南投的疫苗施打率長達一週以上，發現南投疫苗一直施打不開，至少從7月15日至7月19日，剩餘率都居高不下，「40%這個數字，宛如不動如山」，引來林明溱20日在議會備詢時砲轟，「管碧玲是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠」。

對此，管碧玲21日回應，以南投的案例而言，有監督就會有大進度，請大家加入全民監督吧，「我一個人當看門狗，不如打疫苗，全民督工」。

此外，民進黨發言人謝佩芬也指出，根據指揮中心公布的全國疫苗接種數據看到，截至7月19日，南投縣的疫苗覆蓋率19.2%是全國倒數三名、疫苗庫存量24.9%是各縣市剩餘最多的前三名，即便上週末南投縣疫苗施打率提升，但仍然是所有縣市中的後段班。

謝佩芬說，奉勸林明溱少一點個人政治操作，好好規劃如何讓南投縣民可以打到疫苗，不要只會政治算計、推諉卸責，請展現作為一個縣長該有的肩膀，這也才是南投縣民最想要看到縣長該有的樣子。

謝佩芬表示，林明溱不要用對別人謾罵、政治口水，來逃避掩飾自己的責任與問題，況且作為一個地方首長，用不當詞彙謾罵，只會凸顯自己格局低落，讓自己蒙羞，「我們再次嚴正要求，林明溱縣長立刻向管碧玲委員道歉」。

其他人也看了這些...

► 一圖看疫苗到貨總數破890萬 蔡英文：大規模施打持續進行

► 疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」 柯文哲：不用自行發明統計標準

► 陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑 33字批王鴻薇說謊