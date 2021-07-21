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高端EUA審查有錄影！陳時中：相關會議資料會公告

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國產疫苗高端日前已通過衛福部食藥緊急使用授權（EUA），但因為沒有錄影等公開資訊，引來不少質疑聲浪，高端疫苗國際事務處長連加恩事後也透露，EUA審查有錄影。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相關會議資料會做公告。

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告，以保障國人用藥安全。

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但高端通過EUA後，陸續傳出疑似黑箱作業，有人質疑連美國當時審查輝瑞疫苗，都全程公開，為何台灣沒錄影公開？陳時中解釋，每個國家制度各有不同，全部公開有全部公開好處，相對不公開也有好處，不公開大家可以比較暢所欲言，然後能充分討論，公開相對顧忌比較多，會有利益糾葛可能性，選擇不公開讓專家可以充分討論，最後做出決議。

而連加恩事後受訪時則透露，EUA審查有錄影，是否會針對外界疑慮而公開錄影內容？陳時中今表示「我有講過相關審查，他們也做了決定，相關會議資料我們也會來做公告。」

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