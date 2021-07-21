AZ+BNT混打已有國際資料！張上淳：需經專家小組討論

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

混打疫苗是現在國際研究趨勢，部分國家也著手進行相關研究。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，台灣是否會準備執行AZ+BNT混打，還要經過疫苗諮詢小組討論，國外目前有幾篇資料發表，但只有幾百個個案比較而已，小組委員也要討論是否可以當作足夠的實證資料。

之前有跟大家報告AZ和BNT混打確實有國際資料，所以不見得台灣也要重複做實驗，當初是因為還沒有資料報告，小組部分委員才會建議等國際資料同時，台灣也可以做本土資料。

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張上淳表示，混打疫苗一直有相關研究在進行，疫苗諮詢小組討論時，需要看有沒有實證資料，也不一定要國內實證資料，國際上如果有公信力報告出來，也會是重要參考資料，所以當時還沒有AZ+BNT混打資料，等待國際資料同時，台灣也一起進行相關研究。

而關於國產疫苗是否可以混打，張上淳坦言，目前也沒有國際資料，現在小組委員都希望要有實證結果，才能去決定國產是否適合做混打。針對AZ+BNT或AZ+莫得納，他也直言，BNT何時進到台灣，也是另一變數，所以目前還不能預測是否會通過AZ+BNT或AZ+莫德納。