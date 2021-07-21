美女醫自爆「常去汽車旅館」！理由曝光...網狂讚：有智慧

▲吳欣岱在臉書自爆「自己是一個很常去汽車旅館的人」。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

多數人聽到汽車旅館都會有負面的聯想，但美女醫師吳欣岱卻自爆，自己常去汽車旅館，一個人帶著包包，躺在汽車旅館的床上敷面膜、看小說，「真的很爽」，認為每個人都要有自己的一個房間，在沒有任何外在干擾下和自己對話，「人生只有一次，應定期詢問自己要的是什麼。」

血管外科醫師吳欣岱今（21）日在臉書發文，第一句就寫著，「其實我是一個很常去汽車旅館的人」，還附上一個「驚」字，隨即她解釋，大部分去汽車旅館都是一個人去的，而會去汽車旅館的原因，是以前剛結婚有時和老公吵架就會包包款款，帶著面膜去住汽車旅館。櫃檯員工看到她一個邋遢單身女性要來住都很害怕的樣子，但她表示，偶爾在汽車旅館裡，躺著敷臉、看看小說漫畫「真的…是很爽」。

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吳欣岱提到，一開始疫情比較嚴峻時，在門診空閒的時間會待在車上處理瑣事，畢竟待在醫院閒晃不太好，但後來疫情慢慢穩定後，有時候就會到汽車旅館唸書、處理一些行政事務。

▲吳欣岱表示，在汽車旅館裡，敷著面膜、看看小說漫畫「真的很爽」。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

吳欣岱引用英國作家吳爾芙名言，「女人要有自己的房間」，她認為，每個人都要有一個自己的房間，能夠沒有外在干擾的和自己對話，「對自己真正重要的是什麼，你和我一定不一樣」而就是因為這樣不同的價值觀，在有限的資源下，能夠讓大家透過溝通和互信去達到一個平衡。

她也分享，在吳亦凡事件中，有文章評論「像他這樣所有條件都頂標的人，怎麼可能會不想要左擁右抱，征服越多女人越好？」但吳欣岱認為，我們每個人不都會遇到這樣的疑問，當醫生是不是賺越多越好？還是要讓別人覺得你醫德爆表比較好？「但人生真的只有一次，真的應該定期問問自己，最想要的是什麼？」

▲貼文曝光後，網友們紛紛贊同「有自己的房間非常重要」。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

貼文曝光後，讓不少網友狂讚「一直覺得有自己的房間很重要，非常重要」、「智慧！自己過得好，身旁的人才會好」、「氣氛轉換，微解瘋」、「同理心（感同身受非常重要）」、「啊～弱掉了，朋友是把另一半的枕頭放沙發上，不必款包包出走」。

另外，有不少網友建議「可以再買一間套房當作自己的小空間。」吳欣岱則笑回「買不起」、「太貴了」。