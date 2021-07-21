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自費出國打疫苗卻被罵！鄉民揭「魯蛇心態」作祟：要感謝他們才對

▲桃園機場一早湧入民眾前往關島打疫苗，從6點起開始有人潮，7:45長長隊伍消化才完。（圖／記者彭懷玉攝）

▲月初很多人飛關島打疫苗。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃可昀／綜合報導

本土疫情爆發後，有民眾擔心在國內遲遲等不到疫苗，乾脆飛出國接種完再回來，不過這行為常惹來爭議與批評，有網友就納悶，仔細一想其實出國打疫苗並沒有不對，「應該罵的是疫苗不足，害人民在台灣沒得打的元兇吧？」

原PO在PTT表示，他最近看到有些藝人如果出國，或送孩子去國外念書，就會被網友質疑是想去國外打疫苗，即使人家只是真的出國旅遊或做其他事，貼文底下總會出現無相關的輿論，「反正不少名人只要出國，就會被酸說是為了打疫苗。」

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▲▼新北市今日(7/20)起安排轄內所有公私立小學教職員，進行新冠肺炎疫苗注射。預計在四個接種站，以四個工作天時間完成公私立小學教職員新冠肺炎疫苗接種工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友認為那些輿論是出於嫉妒。（示意圖／記者湯興漢攝）

原PO疑惑的是，就算民眾真的是為了打疫苗出國，這想法哪裡不妥，「阿台灣就沒得打阿，出國打疫苗有錯嗎？」他認為該檢討的是為何台灣疫苗會不足，需要民眾飛到國外才打得到，「說真的我也很想出國打，可是沒錢也沒時間。」

網友直言，會罵出國打疫苗的人是「眼紅」心態，這件事本身就沒有錯，「其實沒人罵，是羨慕」、「那不是罵，是魯蛇的悲鳴聲」、「眼紅阿，憑什麼你出國打BNT我要打高端」、「眼紅啊，人家出自己的錢找疫苗打錯了嗎」、「嫉妒吧，自己想打沒得打，才在那邊酸別人不愛國出國打。」

還有網友說，其實出國打疫苗，台灣就會多出幾個名額給其他人打，對大眾來說根本沒負面影響，「應該要感謝他們才對，自費提高覆蓋率」、「能出國打很好，台灣就多了幾支給需要的人了」、「不消耗台灣疫苗很好啊」。

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