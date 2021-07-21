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河南暴雨「幼稚園淹水」　校方開推土機「車斗裝小孩」過河

記者蔡紹堅／綜合報導

河南20日降下災難級暴雨，造成重大災情，一間幼稚園門前積水嚴重，校方為了將孩子安全送回家，特別調來了推土機，讓孩子坐在金屬車斗內，分批護送「過河」。

根據陸媒報導，該間幼稚園位於河南省新鄉市，由於地勢較低，20日上午7點多就已經開始積水，校門口變成了小河。

校方擔憂積水繼續升高，可能危及到孩子的安全，見下午雨勢稍為轉弱，決定儘速將孩子送回家，於是特別調來了一輛推土機，讓孩子坐車金屬斗內，分批護送「過河」。

▼幼稚園找來推土機，運送孩子過河。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼河南暴雨「幼稚園淹水」　校方開推土機「孩子坐車斗」成功脫困。（圖／翻攝澎湃新聞）

一名家長表示，她一開始見到孩子坐在車斗裡面，覺得非常有趣，但是想到其他地方的災情非常嚴重，又感到很心酸，「我們這裡還是比較幸運的。」

從家長拍攝的影片也可以發現，幼稚園在車斗內鋪上了粉紅色的可愛布料，孩子雖然有點緊張，但都乖乖坐在車斗內，讓推土機護送通過積水區域。

此外，鄭州市一間幼稚園也有150名師生因為積水被困數小時，幸好晚間7點多消防員抵達現場，用收納箱及塑膠澡盆當「船」，成功把所有小孩子運送出來，在晚間11點完成救援。

▼幼稚園校車受困積水中，消防員合力將車輛推往地勢高的地方。

▲▼河南暴雨「幼稚園淹水」　校方開推土機「孩子坐車斗」成功脫困。（圖／翻攝澎湃新聞）

▼消防員用收納箱將幼稚園的孩子從積水中一一運出。

▲▼河南暴雨「幼稚園淹水」　校方開推土機「孩子坐車斗」成功脫困。（圖／翻攝澎湃新聞）

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