鄭州水灌地鐵「淹到剩頭」　乘客絕望傳訊：可能是我最後一條微信

▲大水灌進鄭州地鐵，水淹及頸。（圖／翻攝自推特）



記者林彥臣／綜合報導

河南鄭州遭遇罕見暴雨天氣襲擊，多地降雨量突破歷史紀錄，降雨強度甚至達到千年一遇，甚至大水灌進地鐵造成多人受困。在推特上也瘋傳一則影片，一名女乘客受困在地鐵中，水淹及頸，並且絕望感嘆，「我不知道，這是不是我最後一條微信」。

鄭州大水灌進地鐵的影像，從20日晚間起，在網路上大量瘋傳，大部分的影像來自地鐵5號縣，隨著時間的推移，淹進車廂內的水，從腰部逐漸淹到胸部、頸部，而且由於處在密閉空間內，氧氣變得越來越稀薄，許多人用手機拍下影像，希望能夠對外求救。

一位女乘客在影片中表示，外面的水逼到這個位置了（腰部），手機馬上就沒有電了，「我不知道這是不是我最後一條微信」。

▲水淹地鐵最可怕的不是水，其實是車廂內逐漸稀薄的氧氣。（圖／翻攝自推特）



根據河南當地媒體報導，一位受困的李姓女乘客回憶，列車從20日晚間6時50分遇大水停駛起，車廂內不斷進水，起初眾人都不在意，直到水位不斷上漲到座位時才緊張起來，後來即使站在座位上，水也已淹到膝蓋。半小時後，大水淹到乘客們的肩膀，淹到一些矮小乘客的脖子。

她指出，這時車廂內氧氣愈來愈稀薄，乘客們的情緒焦躁不安，紛紛拿出手機拍下現場畫面向外界求援，最後，消防人員到來在車頂鑿洞，在8時10分將車內乘客陸續救出並撤離。

鄭州市政府今天通報，地鐵5號線淹水事故共造成12人死亡、5人受傷送醫，有500餘人被安全疏散。