快訊／慈濟採購500萬劑BNT　蔡英文：感謝辛苦奔走的民間團體

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對慈濟完成BNT疫苗捐贈合約簽署，兼任民進黨主席的總統蔡英文21日於中常會上表示，政府循著台積電、鴻海/永齡基金會專案模式，跟民間共同協力，加速為國家爭取到更多的疫苗供應，「我也要再次感謝所有為此辛苦奔走的民間團體，以及政府團隊同仁」。

蔡英文下午發表談話時表示，過去一週以來，施打疫苗的人次大幅成長，尤其預約設計上大家都感到很方便，民眾可以在家附近施打，也提高施打的意願，台灣的疫苗接種率，預估能夠提前達到七月底25%的目標，持續往更高的接種率來衝刺。

蔡英文說，台灣取得疫苗到現在為止已經累計超過890萬劑，今天政府已經和慈濟完成捐贈合約的簽署，政府循著台積電、鴻海/永齡基金會專案模式，跟民間共同協力，加速為國家爭取到更多的疫苗供應，「我也要再次感謝所有為此辛苦奔走的民間團體，以及政府團隊同仁」。

另外，有關國產高端疫苗的進度，蔡英文表示，衛福部已經核准高端疫苗專案製造，等指揮中心宣布施打規劃以後，民眾就可以登記意願跟預約接種，「我要再次強調，疫苗是科學問題，不是政治問題，安全有效的疫苗才會讓民眾施打，不安全不有效，就不會讓民眾施打」。

蔡英文表示，從AZ、莫德納到國產疫苗，外界有很多不實謠言，我們已經澄清多次，還是希望黨公職能夠幫忙澄清，一起來拉高疫苗覆蓋率，讓台灣早日達成群體免疫的目標。

對於近日防疫適度鬆綁部分措施，蔡英文指出，有場所在重新開業之後，卻因為出現確診者足跡，又必須停業消毒，「因此，防疫還是要謹慎小心，也希望黨公職都能夠提醒民眾，防疫不可大意」。