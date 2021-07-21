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直點蔡英文「贏在芒果乾、敗在順時中」　沈富雄：過程令人唏噓

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文在2020年總統大選成功連任，大贏國民黨候選人韓國瑜約265萬票後，緊接著面對新冠疫情挑戰。前民進黨立委沈富雄21日在臉書表示，小英的兩場戰役，贏在「芒果乾」（亡國感），敗在「順時中」，過程既驚奇又令人唏噓。

在芒果乾之役中，沈富雄指出，芒果乾是假議題，「芒果」（亡國）從未登場，只有「乾」；而「乾」的由來，則有4點：一、在美中角力下，前後任美總統川普、拜登相繼大力反中；二、香港反送中，北京強力鎮壓，自毀「一國兩制」假象；三、共機繞台，徒增台人反感；四、國民黨兩岸政策晦暗不明，去「統」不易。

沈富雄再說，撿到槍的槍是「撿」來的，不是made in China或by DPP，結果是持槍做勢，一彈未發，而北京配合演出，自甘為「靶」。如今時過境遷，威力不再，選舉期間最有效，選完沒戲唱，美中惡鬥張力也趨緩，且北京對台短期策略有「去鷹」化跡象。

沈富雄認為此役獲勝原因，是因為師法前總統蔣介石，「天時」、「人和」尤有過之。

接著，針對順時中之疫，沈富雄也表示，順時中是假議題，上半場幾無疫情，守住國境，無事不順，每天「嘉玲」，虎虎生風；而「順」的由來：一、上半場風平浪靜，凡事順風，成功禦敵於境外；二、人民聽話，願做順民；三、民進黨刻意造神，順勢培植下一梯次候選人。

至於不再「順」？沈富雄則指，一、全球進入防疫下半場，衛福部長陳時中卻仍以上半場戰術待之；二、意圖攬功所塑造的氛圍使下半場小規模的疫情顯得格外嚴峻；三、人民恐慌引導地方首長不得不「超順時中」，而「超順時中」其實是「逆時中」，陳時中因而身陷左右為難，急凍緩鬆的困境。

沈富雄表示，防疫不再是純粹對病毒之戰，而是藍綠有志一同的政治角力，「時過境遷，步下神壇」，而此役敗因有二：包括，缺糧（疫苗）及不能接受與敵共存的終極結局。

▼沈富雄21日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／沈富雄）

▼沈富雄21日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／沈富雄）

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