河南暴雨成災　陸企阿里、騰訊捐款上億

記者陳政錄／綜合報導

大陸河南省近日遭遇特大暴雨災情，截至21日上午，已有阿里巴巴、騰訊、抖音母公司字節跳動、以公仔盲盒聞名的泡泡瑪特和小米等多家企業，宣布捐款和物資加入救災，其中阿里巴巴和關聯企業螞蟻集團，捐款總額達2.5億元（人民幣，下同）。

據央視報導，7月17日以來，河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，災情牽動人心，全國救援力量緊急馳援河南。

▲河南暴雨成災。（圖／翻攝自中新社）

21日，阿里巴巴MMC事業群在宣布旗下盒馬集市河南倉，將開放倉內所有1000多種物資，優先用於救災，並免費向市民運送生活用品後，阿里巴巴公益基金會、馬雲公益基金會分別宣布，捐助1億元和5000萬元。

此外，阿里巴巴集團關聯企業螞蟻集團，也透過支付寶公益基金會捐款1億元，用於應急救援、災區防疫、受災群眾生活及心理保障以及災後重建工作。

騰訊公司21日也宣布，公益慈善基金會緊急宣布首批捐款1億元，聯合前線的救援機構與慈善組織，用於保障當地群眾人身安全和緊急採購救災物資。

字節跳動方面，21日上午透過北京字節跳動公益基金會宣布捐贈1億元人民幣，聯合公益機構，優先為河南受災地區兒童的安全保障和生活學習提供服務，救助對象包括兒童救助站、孤兒院、安置點等地的兒童。

小米公司也發布微博表示，小米捐贈5000萬元，緊急馳援河南；泡泡瑪特方面，透過官方微博表示，將向河南省慈善總會捐贈500萬元定向用於鄭州市和新鄉市等地防汛救災工作。其中350萬元用於購置防汛與災後重建物資，150萬元用於購置救援設備支持一線社會救援工作。

►生火了！連我媽都用到發光