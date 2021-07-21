　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

21天你才會改變！「健康挑戰21」見證全植物飲食神效

▲▼「健康挑戰21」活動，結合專業醫師、營養師、蔬食餐廳，以全植物飲食管理計畫，帶著挑戰者吃出營養與健康。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「健康挑戰21」活動，結合專業醫師、營養師、蔬食餐廳，以全植物飲食管理計畫，帶著挑戰者吃出營養與健康。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情席捲全球，讓許多人更加體會到「健康」才是人生中最重要的事，花蓮慈濟醫院響應慈濟基金會花蓮區志工「健康挑戰21」活動，結合專業醫師、營養師、蔬食餐廳，邀請鄉親一起來，以全植物飲食管理計畫，帶著挑戰者吃出營養與健康。

「養成習慣不容易，必須透過二十一天，才能夠真正的願意在飲食上有所改變」負責花蓮場「健康挑戰21」的慈濟志工簡美婷表示，這項健康挑戰最初是由馬來西亞慈濟人醫會發起，大獲好評。花蓮區的第一場挑戰將在八月二日展開，連續二十一天以全植物性飲食，讓參與者接受少油少鹽的習慣，並從驗血報告了解健康飲食前後的轉變，見證正確健康飲食的能量。

簡美婷指出，在馬來西亞健康挑戰21的成果影片中，有一位謝女士分享，她原本蹲下或坐下之後就常常起不來，手也很僵硬，參與計畫第四天就覺得膝蓋及手部僵硬疼痛改善了，甚至不會覺得痛！還有一位參與者指出，他的血壓從一百五十四跌到一百零六，並在醫師的評估下，成功減少藥量。

▲▼「健康挑戰21」活動，結合專業醫師、營養師、蔬食餐廳，以全植物飲食管理計畫，帶著挑戰者吃出營養與健康。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

簡美婷指出，花蓮的健康挑戰21活動，將結合花蓮慈濟醫院的醫師、營養師，以及花蓮地區的常春藤素食餐廳、大不同養生私廚、慈大附中妙膳廳等蔬食餐廳，設計全植物飲食菜單，連續二十一天每日提供午、晚餐定點配送，餐點不含五辛成分（如大蒜、青蔥、韭菜、洋蔥、興蕖等），讓所有人都能無負擔享用全植物飲食，不只美味還兼具健康與營養。

花蓮慈院心臟內科醫師張懷仁帶領團隊擔任健康挑戰21的醫療後盾，張懷仁醫師表示，希臘醫學之父希波克拉底曾說過「讓食物成為你的藥物，你的藥物就是你的食物」也就是說食物是最好的醫藥；更有多項研究指出蔬食可降低癌症、糖尿病、缺血性心臟病的風險，在他與團隊的研究也證實富含堅果、蔬菜及黃豆的素食飲食可以降低腦中風風險。

張懷仁醫師認為，綜觀各項研究，在還沒生病前，透過全植物飲食方式來改變飲食，大可避免疾病找上門，這也是健康挑戰21天最重要的觀念。

志工簡美婷說，花蓮第一梯次說明會將會將在七月二十五日下午三點線上舉辦，團隊誠摯邀約民眾一起加入「健康挑戰21」，從「吃」開始改善健康。

即日起可報名，額滿為止，報名連結https://reurl.cc/R0Eb86，報名諮詢窗口簡小姐0932-271098。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／公鹿封王！4勝2敗擊敗太陽　等了半世紀奪冠
快訊／IKEA高雄店爆「離職主管染疫」！今暫停營業大消毒
徹底切割福原愛！　江宏傑爆「火速出售3900萬高雄愛巢」
快訊／慈濟500萬BNT完成捐贈政府簽約　12-18歲納使用
22歲妹「常感冒」驚收疫苗簡訊　一查健康存摺：看診被列第9類
被打畫面曝！里長鄧長安車禍飆髒話　遭2男當街狂毆
烟花恐達「中颱上限」　氣象局最新預測曝！北台越晚雨越猛
快訊／慈濟成功簽下500萬劑BNT！　全數捐給民眾施打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹聯幫明仁會台南擄人逼債　警方扣長短槍+狼牙棒

21天你才會改變！「健康挑戰21」見證全植物飲食神效

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

竹聯幫明仁會台南擄人逼債　警方扣長短槍+狼牙棒

21天你才會改變！「健康挑戰21」見證全植物飲食神效

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

快訊／鄭州洪災擴大傳影響iPhone出貨　鴻海最新回應來了！

航海王長榮「大船入港」今年交33艘新船　最賺錢歐洲線將所向無敵

颱風未到「菜價先漲2成」！　農糧署：供應穩定免搶購

侯怡君火力超強！「正宮3篇文手撕小三」同時放閃尪晚餐

等了半世紀！公鹿大逆轉太陽封王　字母哥轟50分迎生涯首冠

體改問題出在馬政府？　她酸：蔡英文執政6年了還要馬英九救援？

大坂直美泳裝照又被攻擊「不是很內向」？　回嗆是去年拍的

「祖媽級宅男女神→巨星」10年前長這樣！容嘉暖謝瑤瑤：總是記得我

10年第16拍！員林精華土地每坪3.31萬拍定　「LINE群組」建功

清潔工公寓發現屍塊！　13歲少年遭變態男斬首「肩膀被啃掉一塊」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

高雄鳳山、仁武超過2千戶停電

國道8號南133線路口改善審議通過

全台掃黑三大幫派290人被逮　毒咖啡先驅原料列管

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

為解封做凖備　台東再降疫苗接種年齡

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

詐騙出新招　假藉「中華郵政要個資」是詐騙

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

台東首位　蜂農蔡杰憲獲蜂蜜產銷履歷驗證

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

雲林確診許阿公亡後家境急轉直下

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

更多熱門

相關新聞

補充膠原蛋白？營養師：多吃5食物

補充膠原蛋白？營養師：多吃5食物

女生都希望擁有Q彈水嫩的好肌膚，而當膠原蛋白流失，肌膚就會開始變得乾癟鬆弛，也因此許多人都會運用美容保健品來補充膠原蛋白。知名營養師蕭瑋霖就表示當身體缺乏某些必要營養素，會影響到膠原蛋白的合成，他也進一步分享有助膠原蛋白合成的5種食物，想養出好膚質的人快筆記！

掉髮好困擾？皮膚科醫師教正確洗頭

掉髮好困擾？皮膚科醫師教正確洗頭

48歲李冰冰S曲線　歸功綠色飯包

48歲李冰冰S曲線　歸功綠色飯包

同住可車內飲食　柯：知道就盡量遵守

同住可車內飲食　柯：知道就盡量遵守

車內脫罩飲食！身份難認恐成漏洞　陳時中：信人民素質

車內脫罩飲食！身份難認恐成漏洞　陳時中：信人民素質

關鍵字：

21天改變健康挑戰見證植物飲食神效報名

讀者迴響

熱門新聞

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

烟花「原地打轉」動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

戴資穎搭經濟艙沒必要政治口水　許淑華：盼回歸制度面處理

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

侯怡君懷孕暴走開戰小三！

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面