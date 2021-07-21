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公開高端EUA會議記錄？蘇貞昌：都有嚴謹紀錄「事後會讓大家看到」

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／政院提供）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，國產的高端疫苗已獲得衛福部核准專案製造，並通過緊急使用授權（EUA）；但在野黨不斷披露過程有瑕疵，呼籲公開相關會議記錄。對此，行政院長蘇貞昌21日說，EUA審定程序這都有嚴謹的紀錄，「事後都會讓大家看到」。

蘇貞昌今上午出席內政部警政署刑事警察局掃黑緝毒記者會。會前受訪時，他表示，疫情險峻，很多國家又變為更為嚴峻的情形，台灣不能掉以輕心，但台灣短短2個月時間，從5月一天5、600人降為現在一天十幾個人，實在是不簡單，國際的專業機構也非常肯定，這都是因為國人同胞、中央地方政府大家密切合作的成果，一定要好好維持，才能保護國人健康。

蘇貞昌說，疫苗打在身上，更要注意安全、有效果，政府只有以最高的安全有效標準，進行疫苗採購，或著疫苗要通過EUA審定程序等。

蘇貞昌強調，相關的審訂是學者專家從各自專業的領域，以非常嚴謹的態度，經過一次一次各方面就相關疫苗進行專業，最後取自於公決，「這都有嚴謹的紀錄，事後都會讓大家看到」。

最後，蘇貞昌也再次呼籲，相關疫苗還是要請國人同胞，可以注射的時候要趕快注射，增加群體免疫力，才能使我們國家社會更安全，其餘指責，大可不必。

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