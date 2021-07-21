5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

▲行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗、警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿共同出席21日掃黑肅毒記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成、高檢署檢察長邢泰釗、法務部長蔡清祥21日上午在警政署長陳家欽陪同下到刑事局視察「警政署掃黑肅毒記者會」全台警方展現掃黑緝毒成果，包含肅清地方角頭等幫派黑幫組織40件290人，查獲槍支11把、各類毒品45公斤，並查獲暴力討債14件、詐欺機防5件、走私販毒案件5件及竹聯幫分子隱身統促黨犯罪事件2件。

▲全台警方大掃黑、破獲黑幫犯罪40件查獲290人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院長蘇貞昌也宣布，責成法務部、內政部對毒咖啡包積極查緝，並從7月14日起對毒咖啡包先驅原料「二碘甲基苯丙酮」正式列管為四級毒品，而且警政署隨即與桃園、苗栗地檢署、關務署收網破獲2件製毒工廠，查扣毒品半成品共200公斤，製毒原料及化學試劑近3公噸，這些原料將可製成60萬包毒咖啡，所幸警方及時攔獲，並嚴重打擊黑幫販毒財源。





▲全台警方大掃黑、破獲黑幫犯罪40件查獲290人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

另外全台警方從5月起強力掃黑，迄今已查獲竹聯幫仁堂、雷堂、平堂、天蠍堂、武曲堂、天道盟太陽會、正義會、北海會、四海幫海豪堂、海壢堂、海南堂，以及北聯幫、北山會聯盟與地方角頭等幫派組織40件290人，查扣各式槍枝11把、各類毒品45公斤等證物，成果頗豐。

21日上午9時許，行政院長蘇貞昌率高檢署檢察長邢泰釗、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、在警政署長陳家欽陪同下到刑事局視察專案成果、蘇貞昌致詞表示：感謝肯定各檢察署、警察機關長期對治安投入的努力付出。政府對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、絕對會嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，持續打擊黑幫毒品詐欺犯罪。

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