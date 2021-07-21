　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

▲行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗、警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿共同出席21日掃黑肅毒記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗、警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿共同出席21日掃黑肅毒記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌、政務委員羅秉成、高檢署檢察長邢泰釗、法務部長蔡清祥21日上午在警政署長陳家欽陪同下到刑事局視察「警政署掃黑肅毒記者會」全台警方展現掃黑緝毒成果，包含肅清地方角頭等幫派黑幫組織40件290人，查獲槍支11把、各類毒品45公斤，並查獲暴力討債14件、詐欺機防5件、走私販毒案件5件及竹聯幫分子隱身統促黨犯罪事件2件。

▲全台警方大掃黑、破獲黑幫犯罪40件查獲290人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台警方大掃黑、破獲黑幫犯罪40件查獲290人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院長蘇貞昌也宣布，責成法務部、內政部對毒咖啡包積極查緝，並從7月14日起對毒咖啡包先驅原料「二碘甲基苯丙酮」正式列管為四級毒品，而且警政署隨即與桃園、苗栗地檢署、關務署收網破獲2件製毒工廠，查扣毒品半成品共200公斤，製毒原料及化學試劑近3公噸，這些原料將可製成60萬包毒咖啡，所幸警方及時攔獲，並嚴重打擊黑幫販毒財源。

▲全台警方大掃黑、破獲黑幫犯罪40件查獲290人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台警方大掃黑、破獲黑幫犯罪40件查獲290人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

另外全台警方從5月起強力掃黑，迄今已查獲竹聯幫仁堂、雷堂、平堂、天蠍堂、武曲堂、天道盟太陽會、正義會、北海會、四海幫海豪堂、海壢堂、海南堂，以及北聯幫、北山會聯盟與地方角頭等幫派組織40件290人，查扣各式槍枝11把、各類毒品45公斤等證物，成果頗豐。

21日上午9時許，行政院長蘇貞昌率高檢署檢察長邢泰釗、政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、在警政署長陳家欽陪同下到刑事局視察專案成果、蘇貞昌致詞表示：感謝肯定各檢察署、警察機關長期對治安投入的努力付出。政府對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸、絕對會嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」立場與決心，持續打擊黑幫毒品詐欺犯罪。

【相關新聞】

快訊／王定宇許淑華批環南市場「7變3」　自治會長林勝東強硬回擊

獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」　遭海撈比對瓦解

快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了　警方急戒護送檢疫所隔離

ET快訊
快訊／東奧包機會議紀錄曝光！　「防疫協調官」建議選手坐經濟艙
接下來1個月台灣300萬人全打AZ　醫列「亞洲人9副作用」
河南暴雨灌地鐵12死！　「車外水比人高」乘客狂逃
東奧首位！智利唯一選手「確診被迫退賽」　中國選手遞補
河南暴雨「氣象局長被沖走」！　氣象警報超過10小時無人更新
鄭州全城泡水！地鐵乘客淹到胸口求援畫面曝　水庫傳隨時崩潰
謝淑薇開砲網協！　妹妹入選東奧又遇困難：里約奧運的既視感
烟花「最高機率路徑」曝　北部越晚雨最大！各地影響程度出爐
快訊／台中18歲男騎車載女友　路口自摔「撞上對向車」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

率全國之先　台南市觀旅局首推旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」

台東烏石鼻1釣客落海！直升機急尋　陸海空擴大搜救

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

5月起全台掃黑三大幫派290人被逮　蘇揆：毒咖啡先驅原料列管

詐騙出新招！假藉「中華郵政要個資」　警：是詐騙會被盜刷

台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

募集愛心喜憨兒推防疫食品組 勞工局分送弱勢勞工分享

國道8號南133線路口改善交流道　黃偉哲親自上線爭取終獲審議通過

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

率全國之先　台南市觀旅局首推旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」

台東烏石鼻1釣客落海！直升機急尋　陸海空擴大搜救

鄭文燦、黃偉哲第二劑打高端　侯友宜：這是科學不是政治

水淹及成人胸口！鄭州地鐵「眾人輪流舉著小孩」　受困畫面曝光

烟花左右為難！大角度北轉關鍵時間曝　這3地區做好防颱準備

佩甄現身台大「口試論文」拼3年拿到學位！女兒：我們家第1位碩士

13歲少女患「新冠腳趾」浮腫泛紫長滿水泡！　篩檢竟全是陰性

淹到胸口！鄭州地鐵車廂內慘況曝　民眾緊抓握把無奈等待救援

快訊／邱顯智曝包機會議紀錄　防疫協調官建議選手坐經濟艙第一排

特斯拉「FSD自動駕駛訂閱制」正式上線　每月只要5580元！

百欄女神謝喜恩收到偶像婁峻碩加油　「油錶已經滿出來」

颱風氣流影響台南水庫持續進水　曾文等水庫總蓄水量4億8502萬噸創新高

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

地方熱門新聞

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

高雄鳳山、仁武超過2千戶停電

國道8號南133線路口改善審議通過

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

雲林確診許阿公亡後家境急轉直下

高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

花蓮國小教職員工　21日疫苗開打

姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

嘉基開放疫苗施打　首日預近千人預約

更多熱門

相關新聞

官員最不該擠進商務艙　蘇貞昌：賽事過後一定會查明究責

官員最不該擠進商務艙　蘇貞昌：賽事過後一定會查明究責

東京奧運台灣代表團選手昨出發，但卻爆出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」的爭議，體育署長張少煕為此請辭。對此，行政院長蘇貞昌說，現在最重要的，是讓為國出征的選手得到最好的成績，「過去沒有做好的事情，回來等賽事過後一定會查明究責」。

CDC將以1500萬劑申請EUA變更　12歲以上都能打

CDC將以1500萬劑申請EUA變更　12歲以上都能打

24小時內道歉3次！　蘇貞昌：政府安排不當再向選手致歉

24小時內道歉3次！　蘇貞昌：政府安排不當再向選手致歉

快訊／體育署長請辭　蘇貞昌首發聲：相關官員當然要負起責任

快訊／體育署長請辭　蘇貞昌首發聲：相關官員當然要負起責任

創新板、戰略新板開版　蘇貞昌：縮短資本市場台下10年功辛苦歷程

創新板、戰略新板開版　蘇貞昌：縮短資本市場台下10年功辛苦歷程

關鍵字：

刑事局蘇貞昌肅槍毒掃黑警政署陳家欽黃嘉祿

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

烟花「原地打轉」動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

侯怡君懷孕暴走開戰小三！

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面