天道盟北海會詐賭！他半小時慘輸460萬　惡煞丟大龍炮討債釀火警

記者張君豪／台北報導

新北市刑大會同高雄市三民一分局、刑事局破獲新北市淡水區林姓北聯幫分子設下求職陷阱、強逼民眾成為詐騙車手的惡劣犯行；林男以工作面試為由，把北上面試民眾留置在當地旅館內並派人看管，並要對方交出帳戶存摺、金融卡供詐騙集團使用。

▲刑事局除暴特勤隊攻堅北海會角頭位於淡水區的鐵皮屋賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，7月19日兵分11路分別在新北市淡水、台北市北投、大安區、桃園市蘆竹區、高雄市三民區同步搜索拘提，逮捕北聯幫林姓主嫌及其黨羽8人到案，並查扣集團使用交通工具BMW自小客車1輛、存摺4本、手機7支、毒品咖啡包44包及現金新臺幣1萬5000元等贓證物，依法扣押，經調查初估詐騙金額高達上千萬元，全案依違反刑法詐欺、組織犯罪及洗錢防制法移送士林地檢偵辦。

另外台南市方也破獲竹聯幫明仁會成員涉嫌在6月29日凌晨，在台南市永康區因追債押走被害人，家屬報案後，永康分局與台南市刑警大隊、刑事局偵四大隊、新北市板橋警、汐止、土城警分局共組專案小組追查。

▲全台警方大掃黑、台南警方逮捕涉嫌押人討債的竹聯幫明仁會成員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方30日先在屏東將沈姓犯嫌（20歲）逮捕、並在7月中旬北上，掃蕩名人會板橋據點，將該幫會王姓主嫌等7人逮捕，並查扣6部涉案車輛、查扣空氣槍2支、開山刀2支、狼牙棒2支、小刀2支、辣椒水2瓶等犯案工具。全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦，除吳姓成員經檢察官裁定5萬元交保候傳外，其餘竹聯幫明仁會成員6人均由法院裁定羈押禁見。



刑事局偵二大隊接獲情資，洪姓角頭對民眾設局詐賭，對外自稱「天道盟北海會」經營暴力討債，刑事局會同新北市新店、淡水、永和、三重警分局共組專案小組報請士林地檢署指揮偵辦。

▲刑事局逮捕天道盟北海會涉嫌詐賭成員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，2020年5月被害人在友人邀約之下，到淡水區某處鐵皮屋觀賞賭博，該角頭小弟故意誘被害人合資下場試手氣，半小時就狂輸460萬元，當場要被害人清償，小弟還將被害人押回住處恐嚇家人代為還款，但因金額實在太高，事後被害人親友住處及公司，屢遭不明人士屢屢張貼恐嚇字條。

洪姓角頭甚至派小弟自稱「北海會」登門恐嚇：「若不還錢，斷手斷腳」。警方追查發現共有3名被害人被同一手法詐賭、暴力討債，其中一名被害人住處遭該幫眾燃放大龍炮起火，所幸鄰居協助撲滅，否則後果不堪設想。

專案小組5月12日持士林院檢核發拘票、搜索票拘提洪姓角頭其手下成員10人到案，查扣現金60萬元、被害人本票、切結書、委託書、債權讓渡書、天道盟徽章及涉案賭具一批等贓證物，警詢後依涉嫌觸犯刑法詐欺、放火、恐嚇取財、違反組織犯罪條例等罪、移送士林地檢署偵辦。

警政署與刑事局表示、警方目前制定全面打擊黑幫策略及計畫，誓言掃蕩剷除所有不法，以達維護社會秩序及保護人民之目標、也歡迎民眾遭遇黑幫恐嚇威脅及暴力侵害能儘速報請求助、以維社會治安。

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