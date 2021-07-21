大水猛灌鄭州地鐵　乘客「慘困水箱」急哭了：可能是最後的訊息

▲整台車困在水中。（圖／翻攝自微博／小豬男孩）

記者曾筠淇／綜合報導

河南省20日受到暴雨襲擊，24小時降雨量最大值達400毫米，鄭州地鐵也傳出淹水的嚴重災情。就有網友在微博貼出當地情況，從影片可見，除了水已經淹到小腿肚，困在車廂的民眾還崩潰吶喊，「我不知道這是不是我最後一條微信。」

大陸網友「小豬男孩」在微博上發文，忍不住驚呼「真嚇人！能想像人在現場有多恐懼。」他所貼出的影片分為兩個段落，前者是民眾困在轎車當中，眼看前方的「奶茶色」髒水已經淹到擋風玻璃一半以上，整台車都快滅頂了，根本動彈不得，駕駛一臉驚恐，不知該如何是好。

▲乘客困在「水箱」之中。（圖／翻攝自微博／小豬男孩）

而後者影片，則是在鄭州地鐵內的情況，因為外頭淹大水，所以從車窗看出去，幾乎已經淹到三分之二的地方，而跑進車廂內的水，則目測大約淹到乘客的小腿肚附近。待在車廂裡頭的民眾都驚慌失措，頻頻發出驚喊聲，其中還有一名女乘客忍不住直呼，「我手機馬上就沒有電了，我不知道這是不是我最後一條微信！」

綜合《澎湃新聞》、《鳳凰網》報導，截至昨（20）日傍晚，鄭州地鐵幾乎被大水淹沒，全線停運，純電公車也停運，機場取消、延誤超過200航班，途經鄭州的高速路段也全線禁止車輛上站，幾乎全城斷絕對外交通聯繫。此外，官媒央視目前僅承認1人死亡、2人失聯，不過各地仍陸續傳出許多死傷消息。