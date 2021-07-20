男人幫創投董座健身房用過「3樣器材」　匡列27人採檢結果出爐

▲彰化創投男到健身房1小時匡列27人。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間知名健身中心被爆料有創投董座男(31歲)足跡仍繼續營業，衛生局長葉彥伯對此表示，他13日於二、三樓使用練腿、手臂及胸肌器材，15日採檢確診，16日調閱實聯制及監視器後，匡列健身中心會員及員工共27人，採檢全陰性，其中有4員工及1會員與他接觸的時間錯開，列自主管理，其餘皆居家隔離。

衛生局長葉彥伯指出，由於健身場所是微解封當天開館，人員掌握的非常清楚，直接匡列27人採檢，之前也有強調「人有辦法匡列清楚」，就不必公布足跡。

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▲彰化縣首推家用快篩站。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，「病毒是跟著人跑的」，有一些輪班制，做內部的清潔消毒後，就可以持續開業，按照中央規定，以匡列的精準度為主，只要掌握到這些接觸者進一步隔離，就不會有擴散的風險，也不需要停業。

葉彥伯也強調，創投董座有呼吸道症狀，主動採檢確診，1天症狀不明顯就趕緊作居家快篩，未來像健身房這樣的空間場所應該也要考慮要推快篩機制，與外國一樣用快篩護照來做預防。

▲快篩陰性證明。（圖／記者唐詠絮攝）

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