三級警戒國旅崩盤！5縣市遊客數逆勢成長　第1名是它增幅超過100%

▲受疫情影響國旅蕭條，車站人潮暫時不復見。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

受到疫情影響，國內於5月中旬起進入三級警戒，觀光旅宿業首當其衝。交通部觀光局日前公告5月各縣市觀光遊憩據點遊客人次統計分析，相較於無疫情的108年同期衰退50.1%，相較109年同期則衰退21.8%，但相較去年同期今年離島澎金馬、宜蘭縣和屏東縣仍為正成長。

根據觀光局統計，今年一到五月間各縣市觀光遊憩據點遊客人次約為1.15億。各縣市5月以來衰退嚴重，和去年同期相比，彰化縣觀光人次衰退甚巨，5月觀光人次僅有約21萬，相較於去年同期衰退57.8%；其次則為新北市，觀光人次5月僅有173萬，較去年同期衰退46.1%；新竹縣5月觀光人次約48萬，相較於去年同期衰退40.4%。

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根據統計指出，全台共計17個縣市相較去年同期均為負成長，但屏東縣、宜蘭縣，以及離島澎湖縣、金門縣、連江縣則為正成長，宜蘭縣成長10.4%、屏東縣14.7%，離島三縣則呈現倍數成長，其中金門縣成長190%為最高，澎湖縣和連江縣成長也逾100%。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，儘管三級警戒從雙北地區開始延燒，疫情也以北部為主，但國旅人次衰退則不分南北。

黃正聰也表示，去年疫情爆發後3、4月間國旅正值低潮，之後疫情趨穩，去年7月國旅進入安心旅遊爆發期，相較於本島景點赴離島觀光需耗費比較多天數，一是5月上旬未受疫情影響仍有民眾前往，再者可吸引無法出國的遊客渡較長假期，因此於三級警戒後相較於本島遊客人次才會出現正成長。

當前國旅一片低迷，但黃正聰也說，目前雖然疫情趨緩，但何時能解封仍未知，即便解封民眾是否有足夠的信心衝國旅也還是未知數，國旅能否利用暑假時間回溫還難以定論。