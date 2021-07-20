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台南人蛇船6確診來自印尼和緬甸　陰性5人全送隔離防Delta入侵

▲台南市長黃偉哲指出，偷渡客有6人陽性2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，偷渡客有6人陽性2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，20日上午9時多，海巡署在台南安平外海30海浬處發現一艘疑似走私的本國籍漁船，船上有2名台灣人，1名印尼人共3名合法船員及6名印尼籍、2名緬甸籍等8名偷渡渦，PCR採檢結果，偷渡客有6人陽性，2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。

黃偉哲指出，這偷渡者已採檢 CDC做基因定序，因為基因定序要等48小時才會出來，不排除可能任何的病毒型態，因為印尼跟緬甸都是Delta病毒肆虐的國家，這次8個人裡面就有6個是陽性的，另外2個人也不知道會不會陰轉陽，我們對於本國籍2人及陰性船員等3人也安置進集中隔離所來做觀察14天。

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黃偉哲指出，對於該8名偷渡客進入到我國外海30浬處，偷渡動機海巡署還在偵訊調查中，不過8人是由我們合法漁船去接駁這，坦白講這個動機就不單純，所以說就算是想要做移工，他們都是這麼高的陽性比率，那難免不會傳給本國籍的船員或者是船長，或者是汙染到上面的漁獲，這些在防疫上需要阻絕。

▲台南市長黃偉哲指出，偷渡客有6人陽性2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，本國籍的人士不應該從事這樣的非法偷渡行為，想想看8名中有6個是陽性，這個部分如果入境了或是在漁船上來進行操作漁獲的動作，這樣子傳染源就會散播出去，傳播給其他的船員跟移工的話，那不是變成另外一個大爆發，市府很謝謝海巡署跟地檢署，他們能夠在事件沒有爆發前，就能夠阻絕於境外。

▲台南市長黃偉哲指出，偷渡客有6人陽性2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，第一時間市府就已經清消完畢，會用最高規格的檢疫措施，市府是用防疫等級的救護車，送他們到醫院做PCR採檢，所以都是有高規格的防疫措施。現在我們已經確診的6位陽性個案，是安置到負壓隔離病房去收治，另外，5位陰性的住在集中檢疫所，但是可以知道說可能是會傳染的，所以市府會非常密切觀察後續的變化，也會加強海巡人員的匡列，市府也會注意他們的安全。

▲台南市長黃偉哲指出，偷渡客有6人陽性2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於涉案漁船及涉案人有沒有在海上和其他漁船做交易或者是有接觸部分，台南市衛生局長許以霖指出，目前仍在偵查中，會釐清其疫調足跡。而相關確診人士CT值從14到30幾都有，因為人數也比較多，所以看起來傳染力也是蠻高的。

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