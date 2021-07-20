考選部：醫師高考22日如期舉行　23至27日國考視颱風動態決定

▲考選部表示，醫師高考22日將如期舉行，23至27日國考則視颱風動態決定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部20日表示，今年第二次專技醫師第二階段考試將於22日下午如期舉行，至於原訂24日至27日舉辦的第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等考試，則將視颱風動態再行決定。

中央氣象局20日表示，烟花颱風下半天會增強為中度颱風，最快21日上半天可能發布海上颱風警報；季風低壓環流中可能有另外熱帶擾動系統發展，加上太平洋高壓，烟花是否登陸仍要觀察。

對此，考選部表示，根據交通部中央氣象局預測資料，颱風烟花可能於23日至24日間對台灣造成影響。

考選部說明，後續將會密切注意颱風動態，妥慎因應處理，目前預估22日考試可以如期舉行，至於23日至27日的各項考試是否如期舉行或延期舉日，請應考人密切注意考選部部全球資訊網發布之最新消息。

考選部原訂在7月22日至23日舉行110年第二次專技醫師第二階段考試，以及在7月24日至27日舉行110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等考試。

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