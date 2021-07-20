　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲第六號颱風烟花持續往台灣移動中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第六號颱風烟花持續往台灣移動中，中央氣象局表示，颱風預計今日下半天增強為中颱，最快明日清晨到上午發布海上警報，明日深夜到周四上午發布陸上警報，颱風影響最明顯的時間點則落在周四到周六。

氣象局簡任技正伍婉華表示，烟花環流範圍大、移動速度慢，對台灣有顯著影響，目前烟花位於季風低壓帶中，不排除未來低壓帶終將有其他熱帶系統發展，預計烟花下半天會轉為中颱，最大可能的移動方向為往西靠近台灣東北角或近海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲颱風外圍環流明天開始影響台灣。（圖／氣象局）

明日起受烟花外圍環流影響，各地沿海風浪增大，也會出現8到9級強陣風。明日北部、東北部雲量增多，將有陣雨或雷雨，中南部有零星降雨，且會有午後雷雨發展，可能出現短延時強降雨、雷擊、局部大雨等。

周四到周六是烟花主要影響時間，各地都會有陣雨或雷雨，中部以北、東北部降雨時間更長、雨勢更大，南部山區也會有雨，且上述地區可能出現豪雨以上等級降雨，其他地區也會有大雨。

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲颱風烟花（右）、查帕卡（左）最新路徑。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲颱風烟花對台影響顯著。（圖／氣象局）

而另一個颱風查帕卡已增強為中颱，目前緩慢往東移動，接著將往西、往南移動，移動過程中會逐漸減弱，有可能併入季風低壓帶。針對烟花颱風，氣象局預計明日清晨到上午發布海上警報，明日深夜到周四上午發布陸上警報。

ET快訊
「不戴口罩日子回不去」　陳其邁週五公布高雄微解封措施
青少年打不到！郭董、台積電BNT疫苗　食藥署曝一關鍵
收到疫苗簡訊了！她一看預約序號「後6碼」崩潰：賣鬧啊啦
健身教練染疫跑5旅館！他曝「特殊交友圈確診多」：避免危險社交
快訊／雨勢增強！7縣市豪大雨特報　「豪雨彈」狂襲2縣市
露肩打AZ！她遭接種人員比手勢狂問「可以插妳嗎」
高端新冠疫苗要做1年市場監測　陳時中：出問題馬上取消EUA
中華奧會東奧招標書曝光　「11位商務艙、其餘皆經濟艙」
快訊／威秀確診者一週5天趴趴走　北市2家百貨公司急閉館消毒
北市726解封？　柯文哲提新建議「不是1、2、3就不管」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電影院、健身房連環爆！鄉民讚「完美示範」超酸：下禮拜繼續封

戴資穎IG被出征「乾脆去坐機場室」！名醫怒揪「1帳號」：很熟悉

說好留給學生？永齡、台積電BNT「青少年還不能打」　食藥署長曝原因

未來10大最夯職業！身心顧問、WFH是趨勢　職涯發展關鍵字快筆記

快訊／彰化增1確診死亡！60歲婦搶救58天　無慢性病不治第2例

健身教練染疫跑5旅館！他曝「特殊交友圈確診多」：避免危險社交

自太魯閣「國運走下坡？」　鄉民：蔡英文連4個月狂道歉！時間軸曝

快訊／雨勢增強！「豪雨彈」轟台南、屏東　7縣市豪大雨特報

韓國藝術家Soey Milk，用溫順筆觸勾勒女人的嬌柔與性感

高端新冠疫苗要做1年市場監測　陳時中：出問題馬上取消EUA

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

出事！貓單獨在家誤觸電器開關　「2分鐘冒煙起火」整面牆黑掉...

電影院、健身房連環爆！鄉民讚「完美示範」超酸：下禮拜繼續封

戴資穎IG被出征「乾脆去坐機場室」！名醫怒揪「1帳號」：很熟悉

說好留給學生？永齡、台積電BNT「青少年還不能打」　食藥署長曝原因

未來10大最夯職業！身心顧問、WFH是趨勢　職涯發展關鍵字快筆記

快訊／彰化增1確診死亡！60歲婦搶救58天　無慢性病不治第2例

健身教練染疫跑5旅館！他曝「特殊交友圈確診多」：避免危險社交

自太魯閣「國運走下坡？」　鄉民：蔡英文連4個月狂道歉！時間軸曝

快訊／雨勢增強！「豪雨彈」轟台南、屏東　7縣市豪大雨特報

韓國藝術家Soey Milk，用溫順筆觸勾勒女人的嬌柔與性感

高端新冠疫苗要做1年市場監測　陳時中：出問題馬上取消EUA

姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

陳珮騏「最想打高端」仍預約AZ…喊話：別囉囉嗦嗦，排到就打！

一推出就完銷！鹿港透天「有價無厝」　逾半交易破千萬

黑貓闖進家當「冷氣小偷」爽納涼　屁屁放室外他傻：哪有吹一半的

貿協DigitalGo數位加值行銷報名首日　指標大廠熱烈參與

管碧玲批南投疫苗剩餘率40%　林明溱斥：她是民進黨養的狗

公園跑步被酸胖！　卡蜜拉「大方秀凸肚」反嗆：誰會隨時縮小腹

冷氣開16度還是爆熱！租屋妹想找師傅修理…一聽房東回應氣炸

電影院、健身房連環爆！鄉民讚「完美示範」超酸：下禮拜繼續封

暹羅貓趁長輩緩慢開門越獄　「約會把妹」回家折手手裝無辜

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

京站威秀7／20全面關閉消毒！

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

30歲以下恐打不到疫苗！年輕人崩潰　陳時中：會盡速把年齡層往下

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

快訊／今增18例本土病例、另增4死

更多熱門

相關新聞

午後雷雨報到！8縣市大雨特報

午後雷雨報到！8縣市大雨特報

快避雨！中央氣象局發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日雲林以南、南投及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

鄭明典示警：準備颱風防災了！

鄭明典示警：準備颱風防災了！

烟花周末恐撲台　職安署：颱風期間應避免外送服務

烟花周末恐撲台　職安署：颱風期間應避免外送服務

烟花午後將變中颱！明晨恐發海警

烟花午後將變中颱！明晨恐發海警

關鍵字：

颱風下雨

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面