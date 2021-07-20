烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

▲第六號颱風烟花持續往台灣移動中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第六號颱風烟花持續往台灣移動中，中央氣象局表示，颱風預計今日下半天增強為中颱，最快明日清晨到上午發布海上警報，明日深夜到周四上午發布陸上警報，颱風影響最明顯的時間點則落在周四到周六。

氣象局簡任技正伍婉華表示，烟花環流範圍大、移動速度慢，對台灣有顯著影響，目前烟花位於季風低壓帶中，不排除未來低壓帶終將有其他熱帶系統發展，預計烟花下半天會轉為中颱，最大可能的移動方向為往西靠近台灣東北角或近海。

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▲颱風外圍環流明天開始影響台灣。（圖／氣象局）

明日起受烟花外圍環流影響，各地沿海風浪增大，也會出現8到9級強陣風。明日北部、東北部雲量增多，將有陣雨或雷雨，中南部有零星降雨，且會有午後雷雨發展，可能出現短延時強降雨、雷擊、局部大雨等。

周四到周六是烟花主要影響時間，各地都會有陣雨或雷雨，中部以北、東北部降雨時間更長、雨勢更大，南部山區也會有雨，且上述地區可能出現豪雨以上等級降雨，其他地區也會有大雨。

▲颱風烟花（右）、查帕卡（左）最新路徑。（圖／氣象局）

▲颱風烟花對台影響顯著。（圖／氣象局）

而另一個颱風查帕卡已增強為中颱，目前緩慢往東移動，接著將往西、往南移動，移動過程中會逐漸減弱，有可能併入季風低壓帶。針對烟花颱風，氣象局預計明日清晨到上午發布海上警報，明日深夜到周四上午發布陸上警報。