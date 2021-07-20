烟花午後將變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸

記者李宜秦／台北報導

今年第六號颱風烟花預計將於今日下半天增強為中颱，中央氣象局不排除登陸可能，最快將於明晨發布海上警報。氣象專家彭啟明表示，颱風侵台機率又提升，雖各國對颱風的路徑都逐漸往台灣附近收斂，預計周四起雨勢增強，中部以北及東北部雨最大，周五颱風暴風圈可能觸陸。

▲第六號颱風烟花對台灣將有較大影響。（圖／氣象局）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，烟花環流大、移動速度不快，對台灣將有顯著影響，且季風低壓帶中可能還會有其他熱帶擾動發展，預計烟花將朝向東北角移動，有機會觸陸或靠近近海，最快將於明日清晨或上午發布海上警報。

烟花外圍環流將於明日開始影響，北部、東半部、恆春半島等地沿海地區將有長浪，由於適逢大潮，從事海上作業須多加注意，北部沿海可能出現海水倒灌現象。另今天午後各地山區、中南部將有雷陣雨，各地氣溫偏高，部分地區有36度以上高溫。

▲目前海面上有兩個颱風，圖一為烟花、圖二為查帕卡。（圖／氣象局）

而周四到周六是烟花最靠近的時候，周四中部以北、東北部有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨，其他地區則有短暫陣雨。周五、六中部以北、東北部、南部山區將出現豪雨以上等級降雨，其他地區也有局部大雨。

彭啟明表示，烟花受到查帕卡的牽引或是北方高壓牽引影響，路徑難以預測，在新的預測上，受到牽引的機會顯著減少，可能會逐步往西，有相當高的可能，不排除颱風中心有登陸台灣北部的機會。

▲今日午後各地山區有雷陣雨。（圖／氣象局）

今日深夜起颱風外圍環流逼近，北部東北部將轉為陣雨的天氣，不時有颱風的外圍雲系移入，時晴時雨，但會越來越密集，雨勢會隨颱風逐漸移入越來越大，沿海的風勢及風浪也會增強。

周五周六兩天，颱風暴風圈很有機會碰觸陸地，影響程度就要看颱風中心距離台灣而定，雨量的大小，就要看颱風中心距離台灣而定，如果登陸，雨勢會更強烈。預計雨勢將會以中部以北到東北部為最多。