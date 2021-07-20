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鄭明典示警：準備颱風防災了！　暴風圈侵襲率飆到70%

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（20日）表示，「準備了，颱風防災模式！」氣象局不排除烟花颱風登陸可能，最快將於周三清晨發布海上警報。而氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率也出爐，侵台機率大增，花蓮縣最高上升至70%，南投以北縣市都在60%以上。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲烟花侵台機率增加。（圖／氣象局）

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鄭明典在臉書貼出一張天氣圖指出，烟花颱風北邊的高氣壓，發展得很深厚，颱風會偏西行，再加上未來的移動方向上駛流微弱！這裡就要提一提颱風防災的經驗，颱風一慢影響就大，颱風強度反而不是那麼關鍵。

▼鄭明典說，準備了，颱風防災模式！（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典說，再加上南方查帕克颱風的低氣壓特徵，已有低層南方水氣被北推到台灣附近，所以要請大家密切注意氣象局發布的颱風消息囉！

根據氣象局最新資料，烟花颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，花蓮縣上升至70%、宜蘭縣69%、台北市、新北市各65%、基隆市、桃園市各64%、新竹縣市各62%、苗栗縣61%、台中市、南投縣各60%，其他縣市也有59-38%。

氣象局不排除烟花登陸可能，最快將於周三清晨發布海上警報。氣象局簡任技正伍婉華表示，預估烟花今下半天增強為中颱，周四到周六是最靠近的時候，周四中部以北、東北部有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨，其他地區則有短暫陣雨；周五、六中部以北、東北部、南部山區將出現豪雨以上等級降雨，其他地區也有局部大雨。

▼最新烟花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▼烟花恐侵台。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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