烟花颱風恐直撲宜花！背後藏四大跡象　專家：讓人想起當年的「它」

▲烟花颱風最新路徑。（圖／中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，烟花颱風上午8時相對位置位於台北東方1010公里海面上，以每小時14公里速度，向西北西轉西前進。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，烟花颱風侵台機率上升，預計本週末將直闖宜花一帶登陸，且烟花颱風移動速度緩慢，代表影響時間將增長，且根據目前的預報路徑、行經速度，以及後方強勁的西南風雲系，種種因素都不免讓人想起當年某個不能說出名字的颱風。

氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前歐洲、美國模式系級圖都已經開始收斂，變數正逐漸減少中。根據最新的預報，預計本週末烟花颱風可能直闖宜蘭花蓮一帶，侵台機率上升、變數減少，大家應有防颱準備。

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▲烟花颱風撲台機率高。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，這次颱風其中一個特點就是「慢」，無論數值或各國預報，烟花接近台灣時都預計走得很慢，也意味著風雨持續時間可能拉長。另外，預報顯示烟花離開後，後方將有一股強勁的西南風，若烟花是以偏北至西北離開，將有機會「順手」引入西南風，中南部得留意後期強西南風帶來的雨勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前根據預報路徑、行進速度，「南海－台灣－日本南方」各一顆系統，以及後方有強西南風的大氣配置看，四大跡象都和某個不能說出名字的颱風頗類似。下方隨即有網友猜測是否為「莫拉克」颱風，該臉書專頁僅表示「點到為止」。

中央大學大氣系兼任教授吳德榮接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時則分析，現在斷言將從何處登陸仍言之過早，根據目前預報，預計離台灣最近的時間為本週五，但距今還有三天時間差，現在就斷言登陸地點只是在「押寶」。再者，引進西南氣流的颱風很多，不必特別提及莫拉克。但還需留意，目前烟花颱風位於季風低壓中，預計下週日至週三間將引進西南氣流，屆時引入的水氣不會比颱風本身少，民眾需慎防強降雨帶來的影響。