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「想留日打拚」落跑烏干達選手找到了！　大阪出發逃到三重縣

▲▼ 非洲烏干達東奧選手團6月19日飛抵日本東京成田機場 。（圖／路透）

▲ 非洲烏干達東奧選手團飛抵日本東京成田機場 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運烏干達代表團日前飛抵日本，20歲舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）卻在16日離開位於大阪的飯店後失蹤，只留下一張寫著「想留在日本打拚」的紙條。日本警方20日稍早宣布，已在三重縣找到他，正向他問話了解狀況。

根據NHK，大阪府警察本部20日下午3時左右於三重縣四日市發現塞奇特列科的行蹤。他由離飯店最近的車站出發，經新大阪車站乘新幹線前往名古屋，接著前往岐阜縣後，在三重縣被發現。由於他攜帶可證明其身分的證件，警方已經確認他就是塞奇特列科。

綜合日媒報導，因烏干達代表團抵日後有隊員確診，塞奇特列科被匡列為密集接觸者，於飯店內接受隔離，未料16日中午應接受PCR檢測時，房間內已空無一人，僅有一張以英文寫下「烏干達的生活太苦，我想留在日本為老婆、兒子打拚」的字條。據悉，他到達日本後集訓期間被告知無法出賽，原預計今日返國。

►東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作
►同團才爆確診！　東奧20歲外籍選手失蹤　落跑躲PCR檢測

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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