馬來妹誆出國需5萬打疫苗　癡情男秒衝銀行！一句話愛情幻滅

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名張姓男子（30歲），日前被自稱是馬來西亞華人「Mimi妹」，在網路上不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得信任後，騙稱想到臺灣和他一起生活，但出國一定要花5萬元打疫苗；張男不疑有他立刻到銀行準備匯款，所幸被眼尖行員識破並報警，經警方曉以大義後，成功阻止詐騙。

▲假馬來妹「Mimi」，不斷在網路利用甜言蜜語取得張男信任，並希望張男匯5萬元讓她打疫苗後來台相會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹縣警局表示，15日接獲轄區內1間銀行通報，稱有男子神情有異，急急忙忙到櫃檯前，不斷低頭滑手機，引起李姓行員及朱姓襄理的注意，並通報派駐台銀的保七員警呂切克、張藝騰前來關心瞭解。

張男向警方表示，這名馬來西亞的女子是他的女朋友，因為疫情的關係，收入大幅減少，沒錢打疫苗，所以拜託他先借給她新臺幣5萬元，她才能打疫苗，搭飛機到臺灣與他相會。但保七員警眼尖看到張男的手機對話中有「老公」、「等下記得去用（匯錢）」、「我快撐不住了」、「我受不了了」等語，直覺有異，不斷詢問下，張男才說與這個Mimi妹是在網路上認識的，根本就沒見過面。

▲▼在行員與警方的詢問下，張男才說對方是在網路上認識的，根本沒見過面。（圖／記者黃孟珍翻攝）

保七員警也馬上查證，馬來西亞打疫苗根本就不用錢，和臺灣一樣都是免費的，在保七員警與臺銀人員曉以大義下，張男才恍然大悟這是一場網路交友詐騙，十分感謝保七員警與臺銀行員的幫忙。保七第一大隊並將相關資料送交轄區派出所續繼追查幕後的詐騙集團。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團在網路上利用美女照片，以「缺錢打疫苗」的方式，來騙取民眾愛心與同情心，進而騙取匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

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