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癌症患者到底該不該打疫苗？10大QA一次看　第5點快筆記

▲高雄展覽館19日接種疫苗。（圖／高雄市政府）

▲全世界癌症研究單位都呼籲癌症患者，應該要打疫苗。（示意圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

全球新冠疫情肆虐，提升疫苗覆蓋率為唯一解方。部份癌症患者對施打疫苗仍存有疑慮，義大癌治療醫院整理10大問題，並由副院長饒坤銘、血液腫瘤部長裴松南釋疑，提供癌症患者接種疫苗前參考。

▲義大醫院燕巢總院 。（圖／義大醫院官網）

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▲義大癌治療醫院整理10大QA，提供癌症患者施打疫苗前參考。（圖／義大醫院官網）

義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，癌症病人在施打疫苗前，請先了解自己現在的癌症確實診斷、現在期別、現在正在接受的治療藥物名稱、副作用，以及是否會明顯影響免疫力？如果是早期的病患，且已經完成所有治療，則應將自己視為跟一般民眾一樣，注意該注意的禁忌。以下提供癌症病人施打新冠疫苗的十大疑慮與建議。

(1)癌症病人該不該打疫苗？
相較於一般民眾，癌症病患是新冠肺炎重症的高風險族群。接種疫苗，將有助於減少被感染風險，並減少變成重症的機會，所以全世界主要癌症研究單位都呼籲癌症病人，尤其是正在治療中的病人，應該要打疫苗。但是正在或剛接受骨髓移植的病患，以及所用化學治療藥物很明確會抑制骨髓造血能力的病，例如急性白血病，惡性淋巴瘤，乳癌，惡性肉瘤等，就一定要跟主治醫師討論。

(2)打疫苗前是否要詢問醫師？
其實關於癌症病患能不能接受新冠肺炎疫苗？醫師在意的重點，疫苗的效果更重於副作用的產生。患者也應了解，就算醫師說可以，也不代表不會發生副作用，畢竟副作用產生的機率及嚴重度，因人而異，醫師是沒辦法保證不會發生疫苗所引發的副作用的。所以詢問醫師，首先應該是要了解目前的治療會不會影響免疫系統？如果會的話，該如何調整用藥週期來配合疫苗的施打。其次是來評估產生副作用的風險及身體整體狀況是否能負荷？

▲▼高雄展覽館施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲醫師認為，疫苗效果更重於副作用產生，其次是評估副作用、身體是否能負荷。（示意圖／記者吳世龍攝）

(3)我要接受癌症相關手術了，可不可以打疫苗？
根據美國國家癌症研究中心建議，如果是要接受癌症手術的病人，最好是等術後一週，副作用都過去了，再來接受疫苗注射。另一個選擇是開刀前數週先接受疫苗注射，以免後續被感染，產生肺部的問題而增加手術併發症。

(4)接受免疫治療的病人可以施打疫苗嗎？
除非正發生因為接受免疫治療而產生的嚴重過敏反應，否則是可以施打疫苗的。

▲高雄展覽館19日接種疫苗。（圖／高雄市政府）

▲醫師提醒，癌症患者施打疫苗前最好先和醫師討論。（示意圖／高雄市政府）

(5)接受化學治療的病人可以施打疫苗嗎？
對尚未開始化學治療的病人，如果時間允許的話，最好在化療開始10天前或更早接受疫苗。若已經在化療，則要避開造血功能被抑制最嚴重的時候，但不必為了疫苗而中止化學治療。所以若已經知道自己即將施打疫苗，可以跟主治醫師討論調整化療時程。

(6)目前正在接受標靶治療的病人可以施打疫苗嗎？
這得看是哪一種標靶，有些標靶不太會影響白血球，例如肺癌常用的標靶治療，所以應該不用中斷治療。但乳癌的標靶治療，因為種類多，對白血球的影響不一樣，就得與主治醫師討論。至於肝癌病人，比較重要的是肝癌多合併肝硬化，所以得更小心。

(7)目前正在接受抗賀爾蒙治療的病人可以施打疫苗嗎？
如果是乳癌病人，且只有使用抗賀爾蒙藥物例如tamoxifen (泰莫西芬), anastrazole, letrozole, exemestane, 在確定無禁忌症時，建議施打疫苗。攝護腺癌病人，也是一樣。但因為攝護腺癌病人年紀多比較大，合併疾病多，所以得請醫師評估。

(8)有凝血功能障礙的病人可以施打疫苗嗎？
因為所有疫苗都是肌肉注射，所以血小板最好在30000/uL以上。血小板低下病患，注射後加壓至少十分鐘。若在使用抗凝劑(通血路藥物)，最好詢問主治醫師，並詢問若要停止服用，該停多久？

▲▼高雄展覽館施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲目前臨床證據未指哪種疫苗對癌症患者是最佳選擇。（圖／高雄市政府）

(9)有沒有最適合癌症病人的疫苗？
到目前為止問世的幾種疫苗，所提出的臨床證據，都無法說明在癌症病人身上哪一種是「最佳選擇」？但共同的證據就是有打比沒打更能保護病人

(10)有打過疫苗就可以放心了嗎？
當然不行，畢竟一劑所產生的免疫力是不夠的，更何況疫苗並非百分之百會產生抵抗力，也不是打完馬上產生抵抗力。所以就算接受過疫苗，基本的防護例如口罩，常洗手，避免接觸群眾等都還是得遵守。尤其是正在接受化學治療的病人，產生抵抗力的能力還是比較差，更需特別小心。

裴松南部長提醒，打完疫苗有些病人淋巴結會反應性增大，不用太緊張，但要讓主治醫師知道。如果剛好要做影像檢查例如正子、電腦斷層、核磁共振等檢查，最好延期，以免判讀錯誤。乳癌病人有淋巴水腫時，應接種於另一側手臂。若雙側均有淋巴水腫，則接種於下肢。除癌症病患建議接受疫苗以外，同住的家屬或照顧者也應施打疫苗，以免傳染給病患。

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