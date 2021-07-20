疫苗登記顯示第9類「標註不見了」！　鄉民慌炸：快起肖

▲疫苗施打意願登記與預約系統。（圖／翻攝自1922.gov.tw）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫苗意願預約平台至19日止，累計8百多萬人上網登記，其中，若有符合優先施打資格，也會在網頁上標記為第幾類。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他本身有高血壓，登記時發現被歸在第9類，「但剛上去查詢，卻發現沒有顯示了！」讓他很崩潰「本來以為有優先施打資格的，現在又被撇除在外了嗎？」

這位網友發文問卦「疫苗登記原本顯示第九類 現在卻不見了？！」說他本身有高血壓，診斷代碼是I10，雖然不在疾管署主診斷列表中，但之前登記疫苗意願時，明明網頁頁面有顯示他是第9類，今（20）天上去一查，卻發現第9類的標記不見了。

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原PO忍不住崩潰，畢竟本來以為自己有優先施打的資格，「現在又被撇除在外了嗎？有人跟我發生一樣的狀況嗎？（大哭）」，而且1922根本打不進去。

意外的是，還真的有不少網友也出現一樣的情況，「我也是第九類，現在也不見了」、「第九類心臟病，也不見了」、「跟你一樣，九類有高血壓心臟病史，那個註記現在也不見了。」

不過，若註記不見了其實不用擔心，就有人第一時間看到自己的「第9類」消失，也嚇得快起肖，打到電話都快燒起來，好不容易打進客服，「我也是～剛剛問過客服～客服說因為平台關了，所以資料錯誤～他說還是會依照健保卡之後可能會再修正」，不過之後若開了疫苗登記，有想改選項的話，就要直接打客服請工作人員更改。

另外，據「110 年COVID-19 疫苗接種計畫」說明第9類高風險慢性病人疾病如下：

1.人類免疫不全病毒疾病或感染。

2.血液和造血器官及涉及免疫機轉的疾患：免疫缺乏症／類肉瘤病與其他。

3.內分泌、營養和代謝疾病：糖尿病／胖症／類澱粉變性。

4.神經系統與感覺器官的疾病：中樞神經系統發炎性疾病的後遺症／帕金森氏病／阿茲海默氏／多發性硬化症／癲癇／短暫性腦缺血發作與腦血管疾病所致的腦血管症候群／發炎性及毒性多發神經病變後遺症／重症肌無力／其他及未特定之肌病變。

5.循環系統疾病：風溼熱／高血壓／心絞痛與其他缺血性疾病／肺性心臟病／心肌病變／心臟傳導疾病／心衰竭／腦梗塞／其他腦血管疾病／動脈粥樣硬化／動脈瘤／其他血管疾病。

6.呼吸系統：支氣管炎與其他慢性阻塞性肺／支氣管擴張症／肺沉著症／其他肺部疾病。

7.消化系統：慢性肝炎與肝硬化。

8.肌肉骨骼系統及結締組織疾病：類風溼性關節炎／全身性自體免疫／其他結締組織。

9.生殖泌尿系統：腎炎症候群／慢性腎衰竭及腎衰竭未明示者／腎臟萎縮。

10.先天性畸形、變形與染色體異常：先天或後天脾臟缺損。