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桃園公車司機疫苗注射　鄭文燦：全市499名駕駛3天內完成接種

▲桃園市長鄭文燦20日上午視察全市公車司機接種疫苗運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日上午視察全市公車司機接種疫苗運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日視察市區公車司機施打疫苗作業後表示，桃園市區公車從業人員不只提供大眾運輸服務，部分司機在疫情期間也暫時擔任防疫司機重要角色，市府將公車司機優先納入疫苗接種對象，由12家客運業者，共造冊499名駕駛，預計3天內完成接種，可提升整體保護力，讓市民乘坐公車與大眾運輸工具時更安心。

▲桃園市長鄭文燦20日上午視察全市公車司機接種疫苗運作，圖為接種者等候疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦20日上午視察全市公車司機接種疫苗運作，圖為接種者等候疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦上午分別前往大園區大園國際高中、蘆竹區大竹國中等接種站，視察市區公車司機施打疫苗與社區接種站運作情形。鄭文燦指出，桃園市將市區公車司機納入本市疫苗優先接種對象，徵詢公車、免費巴士與復興幸福巴士等共12家業者，總計造冊499位司機，從7月19日至21日分3日安排在大園國際高中施打疫苗。此外，日前配合交通部專案，安排國道客運、計程車駕駛、貨運駕駛與外送員等運輸從業人員完成疫苗接種，讓大眾運輸防疫機制更完善。

▲桃園市公車司機受醫護人員注射種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市公車司機20日接受疫苗接種情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說明，桃園市75歲以上接種率為74.93%，65歲至74歲長者疫苗接種率更高達83.05%，均為六都第一，桃園市將會持續讓疫苗普及。19日已完成第三輪COVID-19疫苗意願登記者，20日符合資格者將陸續收到「1922」簡訊，收到簡訊民眾記得在7月20日10:00至7月22日中午12時間，至「COVID-19公費疫苗預約平台」（網址：https://1922.gov.tw/vas/）預約施打，或攜帶健保卡前往四大超商、健保特約藥局與衛生所，選填時段及接種站完成疫苗預約，籲請市民按照順序，盡快完成接種。

鄭文燦強調，民眾可以手機下載「健保快易通APP」，其中「健康存摺」功能，可查看自己COVID-19疫苗接種紀錄，包括接種日期、疫苗名稱等，也可查看自己就醫、用藥等資料，歡迎民眾多加利用。

▲桃園市公車司機20日接受疫苗接種情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市公車司機受醫護人員注射種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府交通局長劉慶豐說，為讓桃園市大眾運輸防疫機制更完善，日前已完成計程車司機、貨車司機的專案疫苗施打，計程車司機施打率達73.04%，共計4808人完成接種；貨車司機施打率則達86.69%，共計2156人完成接種；機場捷運全體員工接種率已近6成，共計937人完成接種，未接種者將於本週施打，市府也將持續向交通部協調，讓遊覽車駕駛、全市運輸業人員、平台外送員等盡快完成疫苗施打，以確保交通運輸運作具備防疫能力。

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