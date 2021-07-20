第七類貨運司機打疫苗遭取消？　公總：先前僅「預排」規劃7／22接種

▲交通部公路總局表示，第二波貨運人員疫苗接種將於7月22日啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許維寧／台北報導

時代力量黨籍立委邱顯智日前接獲投訴，表示不少貨運、物流司機雖列為第七類公費疫苗接種對象，卻發生後造冊後無下文，或者遭主管機關通知取消接種等情事。交通部公路總局今（7/20）表示，並無通知後又取消的狀況，配合疫苗配發作業，預計將於7月22日啟動接種，詳細排程正在規劃，之後將以電話和簡訊通知駕駛人。

因應國內新冠肺炎疫情，交通部公路總局自7月2日起，針對疫情風險較高的雙北、基隆及桃園地區計程車、貨運駕駛人及外送員安排疫苗接種，首波規劃接種人員為9萬9310人。

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但日前立委邱顯智則踢爆，貨運物流司機列入第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」，但造冊後卻遭監理站取消接種。公路總局今天則回應，第一波貨運施打人員為50%，新竹區監理所為規劃第二波疫苗施打人員，在7月12日至14日期間，針對嘉里大榮、宅配通、統一速達等大型貨運業者，視規模大小，提供多梯次時段讓業者選擇，並請業者預為規劃施打人員。

公路總局說明，調查過程已經明確告知業者是「預排」，也提醒業者，實際施打日期會依照疫苗配送時間再通知確認，因此並無「通知又取消」一事。另外，第一波第7類人員疫苗施打對象無汽車貨櫃貨運業駕駛人，該所並未造冊通知。

新竹區監理所也特別強調，桃園市貨運從業人員疫苗接種目前配合疫苗配發作業，預計於7月22日啟動，地點將安排於桃園農工及慈濟中壢志業園區兩處進行，排程表正規劃中，確定後會預先告知公司並以電話或簡訊通知駕駛人，請大家依照通知時程前往接種。