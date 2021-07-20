批高端通過EUA「黑箱作業」　江啟臣告發陳時中、食藥署圖利罪

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，引發國內熱議。對此，國民黨主席江啟臣（20）日上午偕同立院黨團費鴻泰總召、鄭麗文書記長、陳玉珍立委、考紀會葉慶元主委共同赴台北地檢署按鈴申告，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端。

江啟臣表示，國民黨一向支持國產疫苗發展，但支持的是「安全、有效」，能跟國際接軌、能有國際認證的國產疫苗，不是「揠苗助長」的疫苗。昨天蔡政府通過高端疫苗的EUA，不僅標準全球最低、程序黑箱不透明。所謂「標準全球最低」，是因為全球主流疫苗都至少做到三期人體試驗才通過緊急授權，但高端疫苗迄今有無完成二期試驗都不清楚，遑論三期人體試驗，衛福部竟能草率給予EUA，「去年美國川普總統都做不到的事，蔡總統竟做到了！你是拿全民生命做到的！」

江啟臣批評，高端通過EUA「程序黑箱不透明」，迄今除了指揮中心公布的一頁新聞稿，不管是提交審查的完整實驗報告，或是審查的會議紀錄都不公開，之前傳出專家換了一半，到底開會的人是誰？對比於像美國FDA在做EUA審查時全程錄影公開，蔡政府如何能昭公信？

江啟臣指出，先前高端二期解盲時仍有許多疑慮沒有答案，連串國產疫苗的審查風波，專家小組委員、中研院院士陳培哲因不滿蔡總統對國產疫苗「護航承諾」而請辭；蔡總統的多次發言也令人感覺有護航高端疫苗之嫌。凡此，蔡政府仍在昨日「突襲式」通過EUA審查，全程未公開相關資料，且採購案的金額高達40.3億，都是人民納稅錢，難道不構成圖利？

江啟臣強調，國民黨要求國產疫苗必須比照國際標準，照一定程序與步驟，完成三期人體試驗提出報告，再經過公開透明的EUA專家會議通過，才符合程序。

國民黨委任律師葉慶元指出，公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，而行使職權，使自己或第三人獲得利益，都構成貪污治罪條例第6條第1項第4款的「特別圖利罪」。

國民黨指出，陳時中身為衛福部部長，負責督導疫苗的採購以及審查業務；吳秀梅身為食藥署署長，主管疫苗的審查業務，並且直接參與審查委員的更換以及緊急授權的審查，兩人對於高端獲得40.3億元的採購利益，是否應承擔刑事責任，應受公評，並應由台北地檢署詳予調查，以杜悠悠之口。

▼立法院國民黨團召開「國產高端 圖利版EUA 早產疫苗 誰敢打？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



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