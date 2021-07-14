快訊／弒母剁頭12樓丟下　更一審大逆轉改判無期徒刑！

▲桃園剁頭弒母案，更一審判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審於去年8月間將他改判無罪，引發社會譁然。案經最高法院撤銷發回，高院更一審於14日宣判，又改認定梁男有罪，改判無期徒刑。可上訴。

本案發生於2018年10月18日，梁男晚間吸食安非他命後，精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕。而他被捕後精神亢奮、胡言亂語，一下說母親不愛他，一下說有人歧視他，但對行兇動機交代不清。檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。

一審法院審理後，委請桃園療養院鑑定，認為梁男犯案時的辨識行為違法能力明顯降低，因此依照刑法19條第2項規定，將他判處無期徒刑。案經上訴，高等法院二審時卻出現大逆轉判決。二審認為梁男吸食「卡西酮」類毒品後，「完全喪失」行為辨識能力，所以依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」去年8月間，二審改判決梁男無罪。判決出爐後引發譁然，全案再上訴，最高法院在9月間就火速撤銷無罪判決，發回高等法院更審。

更一審於10月間接手，審理腳步極快，由於梁男對於案情、鑑定報告均無爭執，對於延長羈押等等程序事項，也均無意見。全案於14日宣判，合議庭法官將他判處無期徒刑。