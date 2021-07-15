獨／販毒現場人贓俱獲百公克大麻　「買家」當庭爆料全判無罪

▲江姓男子被警方線民利誘販賣百公克大麻遭起訴，法院認為這是違法誘捕判無罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓男子前年以「紅酒」當「大麻」的暗號販毒，遭警方獲報到場人贓俱獲，查扣大麻101.48公克，被依販賣二級毒品未遂罪起訴，沒想到「買家」向法官自爆是警方線民，為爭取另案輕判機會，想起曾向江男買大麻，所以再買一次讓警方逮人，台北地院認定警方違法誘捕，被告因「陷害教唆」才起意販毒，判無罪。

本案起訴指出，江男在2019年9月8日接到買家洽購毒品訊息後，隔天回傳訊息約買家「今天晚上11:00見，準備好8.3，今天大家都開心」，買家帶著8萬3千元赴約，在江男家住處樓下因交易細節發生爭執，後來江男確認買家資力足夠，打電話叫陳姓友人帶著2袋超商塑膠袋裝的大麻下樓，被獲報到場的警察查獲。

江男和陳男遭起訴後都否認販毒，江男自稱有在幫忙代購紅酒，他跟買家聊的都是紅酒，不是大麻，陳男則辯稱因為聽到樓下有人爭執，所以穿著短褲下樓查看，不知道警方後來在樓梯間找到的大麻是誰放的。

▲判決認定江男過去的確有賣過大麻，但這次遭起訴的犯行是被國家陷害教唆的。（圖／pixabay）

法院為了解交易現場情況，傳喚買家出庭作證，沒想到買家說出在案件偵查時沒說的內幕，當庭爆料自己是警察線民，因為有另件毒品案在身，和律師討論後，希望供出其他上游可以爭取減刑機會，想起2019年6月曾向江男買過大麻，因此配合警方出面再約江男交易一次。

合議庭根據LINE對話確認，線民確實曾在2019年6月間，2度以「1支紅酒」、「2瓶」當暗語，向江男購買大麻各1公克、2公克，但是之後間隔了3個月以上，都沒有再聯絡，到9月間，線民突然主動傳訊「哥想買10瓶」，且催促了幾天，終於獲江男同意交易，並帶著警方準備的8萬3千元玩具鈔前往買毒。

▲因為誘捕過程不合法，連帶警方查扣的大麻都不能當販毒證據。（圖／Pixabay）

不過這次江男手邊根本沒有這麼多大麻，為了賣給線民，特地跑到木柵向上游拿貨，可證明江男一開始根本沒有賣毒意願，是因為代表警方的線民，以高額數量及價金引誘，才萌生犯意，而所謂交易現場也沒拍到毒品交付動作，被控拿著塑膠袋裝大麻的陳男，在蒐證影片中先是開玩笑「可不可讓我拍個照」，後來驚呼「怎麼變成我拿出來的，唉這話…」根本無法證明到底是誰把大麻放樓梯間的。

判決認為，這起大麻交易案，是因為代表警方的線民積極尋求交易等行為引誘、挑唆而生犯意，屬於「創造犯意型誘捕」，已構成可歸責國家行為的「陷害教唆」，警方逮捕搜索程序也嚴重侵害基本人權，包括查扣的大麻在內，都是非法取得的證據，不能用來證明被告販毒未遂，因此以罪嫌不足等理由，判決江男、陳男都無罪。可上訴。

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