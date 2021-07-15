　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／販毒現場人贓俱獲百公克大麻　「買家」當庭爆料全判無罪

▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲江姓男子被警方線民利誘販賣百公克大麻遭起訴，法院認為這是違法誘捕判無罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓男子前年以「紅酒」當「大麻」的暗號販毒，遭警方獲報到場人贓俱獲，查扣大麻101.48公克，被依販賣二級毒品未遂罪起訴，沒想到「買家」向法官自爆是警方線民，為爭取另案輕判機會，想起曾向江男買大麻，所以再買一次讓警方逮人，台北地院認定警方違法誘捕，被告因「陷害教唆」才起意販毒，判無罪。

本案起訴指出，江男在2019年9月8日接到買家洽購毒品訊息後，隔天回傳訊息約買家「今天晚上11:00見，準備好8.3，今天大家都開心」，買家帶著8萬3千元赴約，在江男家住處樓下因交易細節發生爭執，後來江男確認買家資力足夠，打電話叫陳姓友人帶著2袋超商塑膠袋裝的大麻下樓，被獲報到場的警察查獲。

江男和陳男遭起訴後都否認販毒，江男自稱有在幫忙代購紅酒，他跟買家聊的都是紅酒，不是大麻，陳男則辯稱因為聽到樓下有人爭執，所以穿著短褲下樓查看，不知道警方後來在樓梯間找到的大麻是誰放的。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲判決認定江男過去的確有賣過大麻，但這次遭起訴的犯行是被國家陷害教唆的。（圖／pixabay）

法院為了解交易現場情況，傳喚買家出庭作證，沒想到買家說出在案件偵查時沒說的內幕，當庭爆料自己是警察線民，因為有另件毒品案在身，和律師討論後，希望供出其他上游可以爭取減刑機會，想起2019年6月曾向江男買過大麻，因此配合警方出面再約江男交易一次。

合議庭根據LINE對話確認，線民確實曾在2019年6月間，2度以「1支紅酒」、「2瓶」當暗語，向江男購買大麻各1公克、2公克，但是之後間隔了3個月以上，都沒有再聯絡，到9月間，線民突然主動傳訊「哥想買10瓶」，且催促了幾天，終於獲江男同意交易，並帶著警方準備的8萬3千元玩具鈔前往買毒。

▲８年級生種大麻竊電5人全被逮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲因為誘捕過程不合法，連帶警方查扣的大麻都不能當販毒證據。（圖／Pixabay）

不過這次江男手邊根本沒有這麼多大麻，為了賣給線民，特地跑到木柵向上游拿貨，可證明江男一開始根本沒有賣毒意願，是因為代表警方的線民，以高額數量及價金引誘，才萌生犯意，而所謂交易現場也沒拍到毒品交付動作，被控拿著塑膠袋裝大麻的陳男，在蒐證影片中先是開玩笑「可不可讓我拍個照」，後來驚呼「怎麼變成我拿出來的，唉這話…」根本無法證明到底是誰把大麻放樓梯間的。

判決認為，這起大麻交易案，是因為代表警方的線民積極尋求交易等行為引誘、挑唆而生犯意，屬於「創造犯意型誘捕」，已構成可歸責國家行為的「陷害教唆」，警方逮捕搜索程序也嚴重侵害基本人權，包括查扣的大麻在內，都是非法取得的證據，不能用來證明被告販毒未遂，因此以罪嫌不足等理由，判決江男、陳男都無罪。可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

酒店妹被嫌上班不認真　一原因遭「5分鐘電擊1次」凌虐2小時

女伴夜店和別人熱舞　「護花使者」落寞...竟在計程車上侵犯她

「通化惡霸」很會騙　富商買幽靈車位+市場租賃+預售屋千萬飛了

ET快訊
台積電首談BNT疫苗捐贈　劉德音：商業模式無政治力干擾！
混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮！脫口罩大笑全員秒嚇呆
快訊／謝和弦勒戒完又吸大麻！法官怒批：戒毒意志薄弱　下場曝
快訊／3天前打莫德納...男微解封首日揮桿休克！心肌梗塞搶救
沈玉琳「第一次給房東」抵房租　自爆辦公室不倫戀：人生荒謬
「4生肖」中威力彩頭獎機率高！　買彩券最旺方位、時辰看這邊
快訊／台中家教男疫調不老實！疑憂劈腿超連結曝光　46友全匡列
印度神童預言5度成真　這次換法國荷蘭「中招」！警告7月要小心
福原愛成功甩不倫光速離婚　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸資企業在台挖角偷設辦公室　3台籍科技人遭搜索起訴

帥歐巴金炳秀酒駕...好怕遭驅離台灣　法官念初犯不予遣返

快訊／謝和弦勒戒完又吸大麻！法官怒批：戒毒意志薄弱　下場曝

3天前打莫德納...68歲男微解封首日揮桿休克！心肌梗塞進加護

遭棄養「地獄絞肉機」現身嘉義布袋　用3支吹箭才制伏

不肖業者網售大陸山寨3M防毒面具、濾毒罐！醫護不知情受騙

狂傳千則訊息！妻挑逗小王「腦袋是你穿內褲的畫面」　夫看完綠炸

綁布袋拖拉堆高機...一陣慘叫出人命！負責人、駕駛下場出爐

北漂司機苦等紓困金1個月　傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員

修理水塔突倒塌！台中男遭壓　頭部撕裂傷送醫

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

陸資企業在台挖角偷設辦公室　3台籍科技人遭搜索起訴

帥歐巴金炳秀酒駕...好怕遭驅離台灣　法官念初犯不予遣返

快訊／謝和弦勒戒完又吸大麻！法官怒批：戒毒意志薄弱　下場曝

3天前打莫德納...68歲男微解封首日揮桿休克！心肌梗塞進加護

遭棄養「地獄絞肉機」現身嘉義布袋　用3支吹箭才制伏

不肖業者網售大陸山寨3M防毒面具、濾毒罐！醫護不知情受騙

狂傳千則訊息！妻挑逗小王「腦袋是你穿內褲的畫面」　夫看完綠炸

綁布袋拖拉堆高機...一陣慘叫出人命！負責人、駕駛下場出爐

北漂司機苦等紓困金1個月　傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員

修理水塔突倒塌！台中男遭壓　頭部撕裂傷送醫

台東少女負氣離家失聯　警太麻里車站尋獲

才補完胎「右輪又被插釘」照片衰炸！　苦主曝狂經歷：老婆添丁了

台南開設四大特色接種站　打疫苗享受濃濃文化氣息

對面頂樓突冒「一座墳」！他嚇壞投訴　住戶臉綠揭真相：扒開看

BNT比較好？數百人打2劑仍重症或死亡　以色列研究揭40%有1共通點

7月第3波莫德納疫苗今開打　饒慶鈴：請符資格鄉親踴躍施打

打過AZ疫苗！荷蘭工程師遊杜拜持陰性報告入境　採檢確診

長輩要求「疫苗只打右手」！ICU醫「1句」神回...網全笑了

秋瓷炫2個月前放閃「14億人只有1個于曉光」　韓網掀諷刺影片打臉

幫父母還債！小學就到「夜市擺攤」超慘童年曝：階級複製難改變

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

人妻偷吃人夫車震漁光島！自嘲第1次當小三小王

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！吞20萬罰單

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

即／北市民宅飄臭味…警消破門見「60多歲男陳屍屋內」

「牡丹灣Villa」遭爆大戶包場用餐18人群聚

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關不順還被警逮

台中市區微解封驚見「送肉粽」

更多熱門

相關新聞

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

三級警戒延長至7月26日，而13日起雖然部分地區雖然開始有條件微解封，但仍是禁止釣魚等海域相關活動。對此，日前新北市瑞芳區深澳漁港、深澳路附近，有居民便在自家門口的排氣孔洞釣魚，甚至一晚釣到40幾隻鰻魚，引發外界熱議！

安毒臭味露餡！新營警當場抓包

安毒臭味露餡！新營警當場抓包

怕群聚挨罰！淡水男拒揪團　遭好友持刀狂砍

怕群聚挨罰！淡水男拒揪團　遭好友持刀狂砍

渣男誆排毒性侵少女　重判15年

渣男誆排毒性侵少女　重判15年

英國海攤漂包裹　驚現近8000萬元古柯鹼

英國海攤漂包裹　驚現近8000萬元古柯鹼

關鍵字：

販毒毒品毒品危害防制條例二級大麻販賣未遂誘捕釣魚陷害教唆線民違法蒐證

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面