第三輪收疫苗簡訊　19歲妹驚喊「我也收到了」曬截圖！網曝2可能性

▲第三輪疫苗預約簡訊20日起陸續發送。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全國共有887萬人完成第三輪公費疫苗意願登記，今（20日）將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生民眾，約170萬人陸續發送簡訊，有網友困惑表示，身邊有朋友明明不屬於公布的類別，卻收到簡訊。對此，不少網友也表示，「我24歲有收到，黑人問號」、「我19歲也有收到」。

原PO在PTT發文，身邊有幾個40歲以下的朋友，紛紛陸續收到疫苗接種簡訊，不屬於前十類，也未滿48歲，因此感到很疑惑，「是不是收到的都是有隱疾？隱到自己不知道」。另外一名網友也表示，自已是80年次，非前十類對象，選了AZ跟莫德納，沒有收到簡訊，但身邊很多年紀比自己小的人都收到通知了。

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▲一名19歲女網友透露，收到疫苗接種簡訊。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，不少網友也指出，「我女友8x年次的也收到簡訊了」、「我19歲有收到，這樣是可以打嗎」、「朋友76年次收到了，家人61年次沒收到」、「表妹80年收到了」、「80年次收到 +1」、「28歲收到了」、「20歲也收到了，怕爆」。

也有網友猜測，「各縣市分開算吧，如果該縣市長輩都不打AZ，應該就會往下打，我朋友基隆78年次有收到」、「真的很多第九類的都不知道自己第九類」、「應該是有就醫紀錄才對」、「有收到的應該是自己是第九類不知道的」、「鄉下地方一定很快就可以打，都市就等到死吧」。

據了解，指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示，意願登記時民眾會寫上行政區，每個城市的人數比例不一樣，會考量各縣市的接種站多寡，能接受的最大量，做比例分配發送簡訊，「每個縣市會有不同的比例去做處理」。