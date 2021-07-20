鴻品牛肉湯市政府店不關了！紓困金到位　老闆道歉：將持續公益

▲日前於網路宣布受疫情影響將結束營業的鴻品牛肉湯市政府店，在黃偉哲市長、立委郭國文鼓勵下，宣布將「繼續營業」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前於網路宣布受疫情影響將結束營業的鴻品牛肉湯市政府店，經過多日的深思考量後，20日上午在黃偉哲市長、立委郭國文與服務處執行長黃肇輝的鼓勵下，宣布將「繼續營業」，並以持續做公益之心來感謝各界的關心與幫忙。

業者張志宏，對於先前在臉書上的言論，因一時的情緒造成大家的困擾，則深感抱歉，未來將更虛心也會更努力於工作與提供優質美食，並盼疫情過後大家都能恢復正常生活。

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郭國文服務處執行長黃肇輝表示，鴻品牛肉湯發跡於永康，過去就與服務處有很好的互動，常常是選舉行程後宵夜的首選，也相當支持郭國文委員當時推動的台南牛肉湯節。而記得0206地震時，很快的就到災區提供熱食給災民和救難人員。平常有相當熱中公益活動的張老闆，後來到市政府附近開分店，也持續投入各種公益活動，在去年開始爆發的疫情期間，也常提供免費餐點給第一線的醫護與防疫人員，相當用心。

郭國文表示，當時在臉書上看到鴻品小武（張志宏）表示要結束營業的貼文，相當不捨。除了加油打氣、號召大家來購買外，也體會到在疫情三級警戒下對於許多餐飲業者真的是有相當大的壓力。而其一時情緒反應，雖造成了相當多的紛擾，但因熟識合作多年，深知道老闆的為人，故私下關心瞭解狀況，並提供相關紓困資訊。後來在老顧客的相挺，以及政府紓困金到位後，稍能挺住壓力，且疫情受到控制可能即將降級，因此鼓勵他繼續經營。

黃偉哲市長表示，台南牛肉湯美食遠近馳名，但牛肉湯與牛肉爐確實比較不適合外帶享用，可是受到疫情影響取消內用是真的是相當不得已的規定。這兩個月來，真的感謝大家團結防疫，也願意用行動購買外帶食品來幫助店家。不只鴻品，還有許許多多店家真的是共體時艱，我們也相當感謝他們。

張志宏說，當時真的因為一個月將近7、80萬的成本在燒，也感覺降級遙遙無期，才會有情緒化的貼文，真的感到相當抱歉。其實後來的紓困方案有幫助到一些，也真的感謝政府相關的政策。而當時宣布要停止營業後，也考慮到店裡員工可能馬上就面臨失業，所以就一直陷入兩難。而感謝許多顧客願意犧牲一點汆燙牛肉的口感購買外帶，讓店的收入能平衡一點大筆的成本支出，而且感謝黃偉哲市長、市政府防疫得宜，三級即將解封，因此決定市政府店繼續營業，並會繼續推動公益活動，來回饋社會。在7月26日解封前，會遵守中央防疫規定辦理。

黃偉哲與郭國文皆表示，這麼熱心付出的店家，大家應該給予支持，也盼所有這次受到疫情影響的店家，都能挺過難關，再創榮景。

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