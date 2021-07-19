快訊／高端疫苗通過EUA申請　蔡英文、賴清德目前施打規劃曝

記者陶本和／台北報導

高端疫苗上周完成補件，衛福部食藥署18日完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造。對於總統蔡英文、副總統賴清德何時施打國產疫苗，總統府發言人張惇涵19日表示，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規劃。

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



對於高端疫苗通過EUA一事，張惇涵表示，總統府尊重專家會議依科學專業之審查結果；至於總統、副總統接種國產疫苗部分，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規劃，若有定案將適時對外說明。

食藥署長吳秀梅表示，食藥署於18日邀請國内化學製造管制、藥學、學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎專案製造申請案。

她說，經過充分的審查與討論鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人結果，中和抗體結果達成食藥署公告的新冠疫苗專製造或輸入技術性資料審查。

吳秀梅表示，高端疫苗組、AZ疫苗組，原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值的95%信賴區間下限為3.4倍，大於標準要求0.67倍。她指出，審查會議專家出席21人，其中主席不參與投票，18人同意、1人補件再議、1人不同意。