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住宅用火災警報器發揮示警功效　台南東區公寓住戶及時逃生

▲台南市東區中華東路2段1處5樓公寓，發生疑似電動機車冒煙起火，住警器發揮作用發聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區中華東路2段1處5樓公寓，發生疑似電動機車冒煙起火，住警器發揮作用發聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區中華東路2段1處5樓公寓，7月18日上午發生1樓騎樓出口疑似電動機車冒煙起火，2樓住警器發揮作用發聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，並發現機車坐墊起火立即拿滅火器撲滅，避免憾事發生。

第七大隊長黃輝林表示，火警第一時間出動大隊部、德興中隊及後甲分隊等各式車輛13車34人前往搶救，該棟5樓公寓只有中間一支樓梯出入口，而疑似起火冒煙的機車剛好在一樓，所幸2樓住警器及時動作發出巨大聲響，讓住戶聽到示警後立即逃生、報案，並用滅火器做初期滅火動作，後甲分隊到達後也將冒煙的電動機車從一樓出入口拉出公寓外，避免火勢濃煙蔓延造成更大的危害。

▲台南市東區中華東路2段1處5樓公寓，發生疑似電動機車冒煙起火，住警器發揮作用發聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，為了提升台南市住警器裝置率，召開跨局處協調會議，積極橫向溝通，並結合區公所各里鄰長進行配發作業，針對台南市低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等火災避難弱勢族群居住處所訪視，配裝住警器。大幅減低火災人命傷亡人數與案件數、有效防止住宅火災的傷亡事件，提升住宅安全。

▲台南市東區中華東路2段1處5樓公寓，發生疑似電動機車冒煙起火，住警器發揮作用發聲示警，讓該樓住戶和附近鄰居及時逃生，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對近期暑假期間且氣候炎熱，第七大隊呼籲市民朋友務必留意家中用火用電安全，使用延長線時不可綑綁，以免通電時溫度升高造成電線過熱起火，用電量較大之電器（冷暖氣機、微波爐、電磁爐、烤箱、電鍋等）應避免以延長線共用同一組插座，以防高負載產生危險，防範火災發生。同時也請加裝住宅用火災警報器，可在火災發生初期偵測到濃煙或高溫，發出高分貝警報聲來提醒住戶，愈早發現火災、愈早採取避難行動，就愈有機會保護自己和家人。

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